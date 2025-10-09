Lotta al tumore al seno. L’ottobre rosa nel vivo

"Vogliamo entrare nelle case e nei luoghi di lavoro per raggiungere le persone che non fanno prevenzione del tumore al seno. I dati nella nostra Ast provinciale ci dicono che solo il 40% delle donne tra i 45 e i 74 anni si sottopone allo screening mammografico gratuito". Da qui l’iniziativa – presentata ieri dall’assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi – di distribuire nei luoghi di lavoro, ad iniziare dal palazzo comunale, un cartoncino con le istruzioni per la corretta autopalpazione del seno. "Anche con l’aiuto del sindacato – fa presente Tarsi – vorremmo raggiungere il maggior numero di posti di lavoro".

L’iniziativa è stata presentata in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ricco il calendario degli appuntamenti che, accanto alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce, quest’anno pone l’attenzione sul recupero del benessere psicofisico dopo l’intervento. E proprio al recupero del benessere è dedicato l’incontro di venerdì 24 (17.30, alla Memo) dove si parlerà di "Sessualità e benessere: prendersi cura di sé e della coppia dopo il tumore". Tra i relatori Alice Spiga socia dell’organizzazione di volontariato "Il Seno di Poi": "Finalmente possiamo far emergere i bisogni delle donne, anche quelli più intimi e spesso taciuti". All’incontro interverranno anche Amalia Vetromile responsabile del progetto "Sex and the Cancer" e Laura Cappannini specialista in rieducazione funzionale e riabilitazione del pavimento pelvico.

Il giorno successivo, sabato 25 (ore 17, alla Memo) si affronterà il tema "La dimensione psicologica della malattia nel paziente, nella famiglia e con la società" a cura dell’associazione Fior di Loto. La mattinata di sabato sarà dedicata (ore 9.30, Rocca Malatestiana) al Flowstretch con meditazione Mindfulness. Ogni partecipante dovrà presentarsi con il proprio tappetino. Mercoledì 29 (ore 17.30, Memo) il tema dell’incontro sarà "Alimentazione o nutrizione. Il corretto comportamento alimentare prima, durante e dopo la malattia oncologica", a cura dell’associazione Ex Concordia Felicitas.

Per quanto riguarda la prevenzione sono previste: a cura dell’associazione Fior di Loto, il 15, 22, 29 ottobre e il 5 novembre visite gratuite con i senologi della Breast Unit dell’Ast per donne dai 30 ai 45 anni e per over 75 (per prenotazione 3924838335); i Donor Day della Prevenzione il 21 e il 30 ottobre, su collaborazione di Avis e Lilt provinciale. Le donatrici di sangue potranno prenotare la visita senologica gratuita (0721.803747, 3493653998, 3494982758). La Lilt di Pesaro garantisce visite gratuite per ottobre alle donne tra i 18 e i 44 anni che effettueranno donazioni di sangue o di plasma. Altrettanto importante la Camminata in Rosa di domenica 19 ottobre.

Anna Marchetti