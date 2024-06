Luca sindaco subito. Fano, per Serfilippi ribaltone in velocità: "Si cambia passo"

di Anna Marchetti

Fano Cambia Passo: è Luca Serfilippi il nuovo sindaco della città. "Un risultato che voglio dedicare – ha detto commuovendosi – a mio nonno morto durante il covid: sarebbe stato il primo ad esultare per questa vittoria". Una vittoria conquistata al primo turno con il 50,55%: Serfilipi, 37 anni a luglio, è il 24esimo sindaco di Fano. La sua coalizione ha prevalso con una percentuale di poco superiore al 50%: la lista da lui creata, Fano Cambia Passo, ha raggiunto il 14,85% di poco sotto Fratelli d’Italia che è al 15,29%. Buon risultato anche per la Lega con il 12,7%, al di sotto, però, dell’exploit delle Europee dove il partito di Salvini ha raggiunto il 16%. Solo il 4,36% per Forza Italia e 3,47% per I Civici Fano.

Nel centrodestra si è iniziato a respirare aria di vittoria fin dalle prime schede, poi a metà pomeriggio si è capito che Serfilippi ce l’avrebbe fatta al primo turno, seppure superando di poco il 50%. Netto il distacco con la coalizione di centrosinistra, guidata da Cristian Fanesi, che si è fermata 30,03%, mentre I Progressisti per Fano 2050, candidato sindaco Stefano Marchegiani, sono arrivati solo al 19,42%. Clima cupo e aria pesante nelle sedi del centrosinistra e de I Progressisti via via che arrivavano i dati dai seggi. Alla 18.30 la sconfitta era ormai certa, tanto che Serfilippi si è presentato nella sede del centrodestra di via Ugo de Pili accolto dagli applausi e al grido di "Luca, Luca".

Poi gli abbracci e i complimenti dei candidati consiglieri e degli amici che hanno voluto festeggiare il ritorno al governo della città dopo dieci anni di centrosinistra. "I fanesi avevano voglia di cambiare – ha commentato il nuovo sindaco – la coalizione di centrodestra e la lista civica Fano Cambia Passo hanno dimostrato in questi mesi di voler dare attenzione a tutti i cittadini e a tutti quartieri. Abbiamo presentato un programma chiaro, sincero e leale". Serfilippi ha sottolineato la gioia del momento, ma anche la grande responsabilità che lo attende. "Da domani avremo tanto da fare – ha detto – ma sono sicuro che accanto a me ci saranno tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito ad una grande campagna elettorale".

A brindare per la vittoria del centrodestra il parlamentare della Lega Mirco Carloni, l’assessore regionale Stefano Aguzzi e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "E’ una vittoria molto importante perché riguarda la terza città delle Marche costruita molto bene dalla coalizione e con un grande senso di squadra. Quello che stiamo costruendo per la nostra Regione e le risposte che stiamo cercando di dare, dopo decenni di attese invano, stanno portando risultati importanti". Non poteva mancare da parte di Acquaroli l’accenno alla Sanità su cui il centrosinistra e I Progressisti hanno concentrato gran parte della loro campagna elettorale. "La sanità è un problema nazionale – ha tenuto a chiarire Acquaroli facendo riferimento al recente decreto del governo –. La nostra di buon senso, che vuole creare una sanità che funzioni e non una lottizzazione politica". Nessuna anticipazione da parte del nuovo sindaco sulla giunta: ieri sera solo brindisi, da oggi si riparte.