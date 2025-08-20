Lucarelli c’è e scende in campo: "Il mio impegno per il turismo"

Lucarelli c’è. Deluso dal l’esito delle recenti elezioni comunali con "il centrosinistra fanese incapace di creare un gruppo motivato e un progetto lungimirante", l’ex assessore al Turismo Etienn Lucarelli, oggi esponente di Italia Viva, è pronto ad una nuova sfida: quella di candidato al consiglio regionale per Progetto Marche Vive, lista civica nata a supporto del candidato presidente del centrosinistra Matteo Ricci (Pd). Cavallo di battaglia di Lucarelli è il turismo "per il quale serve una strategia lungimirante e un progetto a lungo termine che non possono essere affidati ad un’agenzia come Atim".

"Alle politiche di destra, certamente non inclusive, che spesso si pongono con l’arroganza sfacciata di voler operare con realtà che appoggiano il loro pensiero", Lucarelli pone al centro del sistema turistico delle Marche, oltre alla politica, le imprese marchgiane e le associazioni". Altro tema caro all’ex assessore è quello della viabilità, in particolare la Fano-Gubbio: "Una infrastruttura prioritaria che ha contribuito per decenni a consolidare i rapporti tra nostra vallata e la comunità umbra, ormai integrata nel nostro territorio". Poi l’accenno alla sanità, "dalla valorizzazione dell’ospedale Santa Croce ai servizi sul territorio, al contrasto delle malattie crescenti tra i giovani, come le malattie mentali, e al sostegno delle persone anziane".

E ancora Lucarelli su sport e comunità: "Le società sportive, le associazioni culturali e le pro loco, di cui è ricco il territorio regionale, vanno valorizzare appieno, come abbiamo fatto negli ultimi dieci anni a Fano (il centrodestra ci ha messo lo zampino con i consigli di quartiere a guida politica) sono loro l’elemento propulsore in tutta la regione". A fianco di Lucarelli, la presidente regionale Iv Fabiola Caprari, il presidente provinciale Giuseppe Miranda e il portavoce della lista civica Michele Caporossi (ex direttore generale di Torrette).

Anna Marchetti