Lucarelli: "Frausini va ascoltato sul Santa Croce"

"Frausini va ascoltato e ringraziato: e’ sbagliato scagliarsi contro chi sulla sanità sente il dovere di raccontare la verità". Etienn Lucarelli, candidato al consiglio regionale per Progetto Marche Vive, fa riferimento ai forti dubbi espressi da Gabriele Frausini (ex primario di medicina del Santa Croce, oggi direttore e coordinatore scientifico di un centro medico privato) sul potenziamento del Santa Croce rivendicato dal centrodestra. "Dobbiamo prendere atto – prosegue Lucarelli – che il Santa Croce, oggi, ha meno servizi di 5 anni fa e che non è in grado di trattare una appendicite, una frattura al femore, un calcolo, una emorragia digestiva, come dichiarato durante il nostro convegno dai professionisti. Una palazzina dell’emergenza urgenza al Santa Croce, senza la previsione della chirurgia h24, è una cattedrale nel deserto. La mancanza di medici e personale sanitario, nonché la pessima gestione delle professionalità in campo, mette in crisi i servizi sanitari territoriali ed ospedalieri e l’intero sistema. In questi anni sono stati indeboliti i servizi sanitari del Santa Croce e in generale la sanità a Fano e a Pesaro". Progetto Marche Vive conclude, lanciando "l’idea di un assessorato One Health per creare un equilibrio tra infrastrutture, personale medico e specializzato, e territorio". All’attacco della Lega anche la candidata al consiglio regionale per M5S Marta Ruggeri: "Il centrodestra si riempie la bocca di belle parole per difendere il Santa Croce ma fu proprio durante la giunta Aguzzi, di cui facevano parte l’attuale sindaco Serfilippi e il deputato Carloni, che venne bocciata la mozione popolare del Movimento 5 Stelle del 2012 che chiedeva, nero su bianco, ciò che oggi tutti riconoscono: salvaguardare il Santa Croce". E ancora Ruggeri su quello che serve per il Santa Croce: "Difesa e rilancio del presidio ospedaliero; potenziamento della medicina territoriale, con case di comunità, medici di base e servizi di prossimità; abbattimento delle liste d’attesa". Inoltre per Samuele Mascarin (candidato al consiglio regionale per Avs) "Il sindaco Serfilippi, dichiarando (ieri sulle pagine del nostro giornale ndr) che l’ospedale di Fano ha ‘una specializzazione più medica e Pesaro una più chirurgica’, conferma di fatto quello che ha affermato pochi giorni fa il Gabriele Frausini, ex-primario di medicina, e cioè che le camere operatorie della nuova palazzina emergenza-urgenza ‘sono destinate a rimanere vuote come in un deserto’".

Anna Marchetti