Luci sulla chiesa di San Marco e sulla collezione Bagnaresi

Due volumi curati dalla Fondazione Carifano verranno presentati in questo fine settimana. Due opere che trattano temi differenti ma che si intrecciano nella volontà dell’ente di via Montevecchio di valorizzare l’identità e la storia cittadina. Si comincia venerdì alle 18 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione con il volume che indaga e porta a galla la storia della Chiesa di San Marco, una volta commenda dell’Ordine Gerosolimitano, una tra le più antiche della città. Una ricerca condotta dalla professoressa di lettere Rossella Tecchi e dall’archivista Massimo Bonifazi sulla scia di attestati storici pazientemente raccolti, esaminati e proposti in un’adeguata pubblicazione per la quale dedicò generosa passione anche l’ultimo compianto parroco Don Carlo Rovaldi. Questo volume racconta una storia di grande fascino che, cominciando almeno dai primi secoli dell’anno 1000, tra vicissitudini varie arriva anche dopo la recente costruzione di una nuova sede in zona Sassonia.

Verrà invece presentato domenica alle 17 "Altrimondi", l’ultima fatica dello storico Dante Piermattei, volume che ha l’obiettivo di rendere un doveroso ringraziamento a Maria Teresa Bagnaresi, fanese volitiva e indomita viaggiatrice che ha speso gran parte della vita a visitare il pianeta riportando ogni volta ricordi d’arte e costumi di quei posti mettendo insieme una collezione etnografica esemplare per numero e qualità di pezzi che volle donare alla propria città natale, attraverso la Fondazione, per una pubblica fruizione. Il volume vuole inoltre far conoscere alla comunità locale, al mondo scolastico, agli appassionati della bellezza e ai turisti, opere prestigiose scelte fra quante esposte e visitabili gratuitamente nei locali della propria Sede e a Palazzo Bracci Pagani fin dal 2013.