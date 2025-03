Lucrezia ricorda Ana. Emozioni e lacrime

E’ stata una cerimonia molto partecipata e carica di emozione quella celebrata giovedì sera dal vescovo Andrea Andreozzi al circolo Acli e Centro sociale anziani ‘Sandro Severi’ di Lucrezia in occasione della ricorrenza dei sei mesi dalla morte di Ana Cristina Durante Correia. La mamma 38enne di origine brasiliana residente a Saltara di Colli al Metauro, che era volontaria proprio nel Circolo, uccisa la notte tra il 6 e il 7 settembre 2024 dal marito di 54 anni Ezio Di Liverano, accanitosi sul suo corpo con un coltello. E a proposito del quale è arrivata la notizia che nei giorni scorsi è morto il padre Cosimo, 79enne, che abitava a Calcinelli.

A seguire la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Andreozzi tante persone, diverse delle quali col volto rigato dalle lacrime, soprattutto gli anziani che frequentano questa realtà sociale, dove Ana Cristina (la cui foto è stata posta davanti all’altare) fino agli ultimi giorni si è occupata di loro, "col suo meraviglioso sorriso e la grande educazione, capaci di far star bene tutti quelli che aveva di fronte", racconta, anche lei fortemente commossa, la presidente del Circolo, Beatrice Bartolucci -. Quella di Ana, e di conseguenza dei suoi figlioli di 4, 12 e 14 anni, è una tragedia che ha colpito non solo le comunità di Saltara e Calcinelli, ma anche e, forse ancora di più, le persone di Lucrezia e Cartoceto che frequentano la nostra struttura e che con lei avevano un bellissimo rapporto". Presenti alla cerimonia Maurizio Tomassini, in rappresentanza delle Acli provinciali, e l’assessore alle pari opportunità Sonia Gambini, per il Comune di Cartoceto.

Accanto al vescovo, don Piergiorgio Sanchioni, responsabile spirituale delle Acli. Dopo la Messa è stata promossa la raccolta fondi a favore dei tre figli della giovane donna, che attualmente sono ospiti di una struttura di accoglienza in provincia di Ancona, per la quale il Comune di Colli al Metauro paga le rette, ma che hanno bisogno anche di altro, per poter frequentare al meglio le scuole e vivere giornate serene; ed è per questo che il Circolo ha attivato una colletta in loro favore. Un’iniziativa applaudita dal ‘capo’ della Diocesi Andreozzi, che ha anche rimarcato l’importanza di ricordare Ana per evitare che simili drammatici episodi si verifichino di nuovo. Il vescovo ha pure detto che ora i tre bambini hanno un angelo in cielo e che nella vita occorre sempre perseguire il bene.

Sandro Franceschetti