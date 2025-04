"L’Università di Urbino e Fanoateneo andavano coinvolte sul caso Link"

"Perché, prima di qualsiasi decisione in merito alla Link e all’utilizzo di Palazzo Marcolini, non si è sentito il bisogno di confrontarsi con Università di Urbino e Fanoateneo?" A domandarselo è l’ex sindaco Cesare Carnaroli, che invoca la necessità di "un’ulteriore riflessione quando si intraprendono percorsi così complessi". "L’Amministrazione – argomenta – mette a bando l’utilizzo del 2’ e 3’ piano di palazzo Marcolini sapendo quasi certamente che sarà l’università privata Link ad aggiudicarselo. Sul piano amministrativo nulla da eccepire mentre sul piano delle “scelte politiche” mi sentirei di suggerire alla Giunta un approfondimento ulteriore del tema. Che il centrodestra scelga il privato anche nella formazione universitaria non deve stupire più di tanto perché il rapporto diretto col privato è una caratteristica del centro destra rispetto al centrosinistra che privilegia una gestione pubblica". "Inoltre, ricorderei la presenza di Fanoateneo l’Ente universitario presieduto da Comune, Fondazione Carifano, altri Comuni in accordo con Università di Urbino per i corsi di Biotecnologie ed Economia. Un successo determinato negli anni da più di 600 laureati che lavorano in tutto il mondo nel campo delle Biotecnologie e brevetti vari. La presenza dell’Università a Fano risale al 1996 quando l’allora Rettore Carlo Bo decise di iniziare questa proficua collaborazione". Ecco perché, osserva Carnaroli, un confronto non avrebbe guastato.