"L’urlo e i capelloni" alla Rocca. Così rivive la beat generation

Giuseppe Tassi
22 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
La storica band fanese dei Tubi Lungimiranti in un viaggio sonoro che attraversa America e Italia.

Un momento dello show, in programma stasera alle 21.15 alla Rocca Malatestiana

Un momento dello show, in programma stasera alle 21.15 alla Rocca Malatestiana

Al calar della sera, con le prime note di una chitarra elettrica, sarà come se le mura quattrocentesche della Rocca Malatestiana di Fano si spalancassero a un’ondata di libertà. Poi parole e musica riporteranno agli anni in cui i giovani avevano i capelli lunghi e la voglia di cambiare il mondo. Stasera alle 21.15, andrà in scena "L’Urlo e i capelloni – Dalla beat generation alla musica beat", spettacolo che mescola concerto e narrazione teatrale. A scriverne la partitura è la storica band fanese dei Tubi Lungimiranti, che trasforma la memoria in presente con un viaggio sonoro tra i ritmi ribelli della Beat Generation americana e la carica rivoluzionaria della musica beat italiana.

Umberto Bultrighini, voce narrante e anima del gruppo, guiderà il pubblico con chitarra, bouzouki e armonica lungo le strade di Kerouac e nei locali affollati dei ragazzi che, tra caschetti e amplificatori, dettavano le mode e i sogni degli anni Sessanta. Accanto a lui saliranno sul palco Francesca Castellini (lead vocal e voce recitante), Claudio Pacifici (voce recitante), Nicola Zanchi Aguzzi (basso e voci), Gigi Tomassoni (batteria e percussioni) e Giovanni Patregnani (tastiere, chitarra e voci). Ospite speciale sarà Gene Guglielmi, cantautore e poeta che con la sua "I capelli lunghi" è diventato volto e voce di un’intera generazione. A lui spetterà il compito di dare corpo all’urlo ribelle di quegli anni, quando la musica non era solo intrattenimento ma manifesto di libertà.

Lo spettacolo non si limita a riproporre brani e testi: alterna poesia e canzoni per raccontare come l’eco della Beat Generation abbia attraversato l’Atlantico e trovato in Italia un terreno fertile, contaminando linguaggi, sonorità e persino i costumi. La Rocca, con la sua imponenza, non sarà soltanto cornice, ma parte viva della rappresentazione. Le pietre antiche diventeranno schermo ideale per accogliere un racconto che non ha perso forza né attualità: quello di una generazione che ha voluto rompere gli schemi e inventare un modo diverso di essere.

Biglietti sul circuito Liveticket (15 euro) e al botteghino del Teatro della Fortuna di Fano (12 euro).

Tiziana Petrelli

