Lutto alla Azimut Benetti: "Vitelli importante per Fano"

"Avevamo capito che era una cosa grossa e importante per la città perché quando Paolo Vitelli, il titolare del gruppo Azimut Benetti organizzò una grande cena nello stabilimento della Siar in via Papiria che aveva appena comprato, c’erano circa ducento operai quel giorno. Ma con l’amministrazione Vitelli non ha mai avuto rapporti particolari, anche se si era capito che qui c’era personale molto qualificato nel settore della nautica tanto da preferire Fano a Viareggio".

Così l’ex sindaco Cesare Carnaroli ricorda Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, gruppo italiano attivo nel settore della cantieristica navale con stabilimenti a Fano, deceduto l’altroieri a 77 anni nella sua casa in Valle d’Aosta a causa di un incidente domestico. Assieme ad Alessandro Ferretti, è stato uno degli uomini che ha lanciato il polo fanese della nautica come uno dei maggiori a livello nazionale. Uno dei bracci operativi di Paolo Vitelli in città è stato Ludovico Doglioni, architetto navale: "Ho un ottimo ricordo di lui – racconta – soprattutto perché era un grande venditore di yacht e veniva spesso in città. Prima ha comprato l’ex cantiere di Carlo Moschini e quindi la Siar che era impegnata negli allestimenti navali. Un gruppo che opera ancora in città perché attraverso Azimut costruisce scafi da 20-25 metri e come Benetti, attraverso la Carbon Line, realizza qui gli scafi in vetroresina da 30-35 metri che poi partono con un rimorchiatore, una volta al mese, alla volta di Viareggio dove vengono realizzati gli interni. Un uomo molto abile".

Paolo Vitelli così come Alessandro Ferretti "altro imprenditore che faceva costruire tutti gli scafi in vetroresina a Fano per poi trasportarli a San Giovanni in Marigano o a Cattolica", sono accomunati da incidenti domestici: Paolo Vitelli è morto per una caduta mentre stava aprendo la serranda del garage "mentre Ferretti morì a Bologna mentre stava usando una motozappa in giardino" ricorda Doglioni.

Cosa cambia per la città e per il polo nautico cittadino con la morte di Vitelli? A questo domanda nessuno ha una risposta anche perché ora il grande gruppo è passato nelle mani della figlia che non ha lo stesso legame del padre con la città. Comunque tutti i dipendenti fanesi di Azimut-Benetti hanno e portano ancora bei ricordi di quando Vitelli faceva ‘sosta’ in città per seguire la produzione e "soprattutto i prototipi".

Restando nel settore, nelle settimane scorse il gruppo Ferretti ha spostato la produzione degli yacht prodotti col marchio Wally da Mondolfo, dove ha sede la controllata Pershing, al grande polo che sta realizzando al porto di Ravenna.

