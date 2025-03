Lutto cittadino per la morte di Ale. L’autopsia rivela: crisi cardiaca

di Sandro FranceschettiDomani, giornata dei funerali del 36enne Alessandro Palazzini, a Terre Roveresche sarà lutto cittadino. Lo ha indetto il sindaco Antonio Sebastianelli, disponendo che la bandiera comunale sia listata a lutto e che tutti gli uffici comunali osservino un minuto di raccoglimento alle 10 (orario d’inizio del rito funebre nella chiesa parrocchiali di San Cristoforo). Il provvedimento, tra l’altro, invita i cittadini e i titolari di attività a manifestare il cordoglio nelle forme ritenute più opportune e si sa già che diversi esercizi hanno fatto la scelta di rimanere chiusi.

La decisione di Sebastianelli è in piena sintonia con il clima di grande mestizia e sconcerto che si respira in tutto il comune e, in particolare a Orciano - dove Alessandro è cresciuto e dove gestiva da molti anni, insieme ai fratelli, il noto bar della piazza My Café - per una tragedia troppo difficile da accettare. Per capirne le cause cliniche ieri mattina sul corpo del giovane è stata eseguita l’autopsia e ora servirà del tempo per la risposta. Quello che è emerso sin dai primi istanti dalla dinamica del malore sembra riconducibile a una crisi cardiaca, ma c’è da capire come sia potuta capitare in un 36enne in piena salute, che mai aveva avuto problemi e che per tanti anni si è sottoposto alle visite medico sportive per dedicarsi prima al calcio e poi al calcetto. L’ultima delle quali effettuata all’inizio di questa stagione tra le fila della squadra di calcio a 5 Pianaccio 1976, anche se poi aveva deciso di non partecipare alle gare di campionato.

E proprio il messaggio del Pianaccio è particolarmente eloquente su chi era veramente Ale, per molti anche Pala. "Non doveva andare così. Non sarà più lo stesso senza di te, senza il tuo sorriso. Anche la peggiore delle sconfitte in campo si è sempre trasformata in un fine serata spensierato e allegro con Te. Tanta qualità e determinazione in campo e trascinatore magnetico del gruppo nei dopo partita. Di aneddoti potremmo raccontarne infiniti. Ci lasci un vuoto enorme, ma anche un mare di ricordi pieni di momenti indimenticabili. Continueremo a giocare con il tuo spirito, con la tua leggerezza e con la stessa voglia di divertirci che ci hai sempre insegnato. Sarai con noi in ogni passaggio, in ogni abbraccio dopo una partita. Buon viaggio Pala".