M5S, affondo su sanità e sociale: "Il sistema è ormai fuori controllo"

"Per l’indisponibilità delle ambulanze di Fano venerdì un ciclista è rimasto a terra, in via Roma, per mezz’ora ad aspettare l’ambulanza da Pesaro". Lo ha ricordato Federico Tinello, candidato di M5S, l’altroieri, alla presentazione della lista. "E’ vergognoso - ha proseguito - che la destra non si occupi dei cittadini, il sistema sanitario è fuori controllo". Giacomo Furlani ha posto l’attenzione sugli anziani. "Per avere una Rsa - ha detto - ci vorranno anni, ma le famiglie hanno bisogno di supporto ora. Serve la presenza degli assistenti sociali nei quartieri e magari anche il portiere sociale di condominio, perché non tutti possono permettersi le badanti". La 18enne Matilde ha sottolineato l’entusiasmo con cui vive questa sua prima esperienza politica, mentre Anna Maria Gaudino, volontaria del centro antiviolenza a Pesaro ha posto l’accento sulla mancanza di uno sportello simile a Fano, come punto di riferimento anche per l’entroterra. Accanto ai nuovi, i volti già conosciuti del movimento come Giovanni Fontana e Francesco Panaroni che hanno lanciato l’idea di utilizzare, in attesa del nuovo palazzetto, una parte del parco dell’aeroporto, almeno d’estate. Con i candidati anche la consigliera regionale Marta Ruggeri. Intanto oggi alle 20.45 al Cinema Masetti il video del tour live di Giuseppe Conte. Ingresso gratuito.