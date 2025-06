Ma che fine ha fatto il cantiere Wider?: "Si va avanti: rispetteremo gli impegni"

Per radio banchina si attenderebbe solamente l’arrivo del carro funebre. Il presunto morto sarebbe il cantiere della Wider. Il problema, com’è successo anche un paio di anni fa, è che il morto cammina. Se è vero ‘tanti nemici, tanto onore’ alla Wider sono come... Napoleone.

"Ma di quello che dicono non è vero nulla – dice l’amministratore Fabio Fraternale –. C’è qualcuno che deve avere soldi, altri li hanno avuti ed altri li avranno come entreranno i soldi in cassa".

Solita storia Fraternale?

"Certamente anche perché quelli che vanno spargendo veleni sono poi quelli a cui sono stati contestati i conti".

Sì, ma sotto il profilo finanziario come stiamo andando?

"Stiamo andando come va un’azienda appena nata e che è partita da zero e quindi con tutti i problemi che questo comporta".

Ma si vendono questi catamarani elettrici che state costruendo?

"Con due modelli abbiamo avuto problemi che adesso stiamo correggendo. Comunque uno dei due è stato venduto ad un armatore ed il nuovo modello a cui abbiamo portato delle modifiche allo scafo lo stiamo mettendo sul mercato ed abbiamo un diller americano".

Problemi con i dazi e con gli Stati Uniti?

"Assolutamente no anche perché non stiamo parlando di una barchetta da dieci metri ma di catamarani impegnativi per cui ci sono delle triangolazioni che si fanno sul mercato attraverso società".

E con il capannone, e con le migliorie allo stabile?

"Siamo andati a parlare con il comune proprio per spiegare cosa volevamo fare e cioè spostare il capannone dall’attuale società ad un fondo immobiliare. Operazione che abbiamo fatto e sotto il profilo dei finaziamenti abbiamo risolto i problemi".

Quindi tutte chiacchiere...

"Queste voci che arrivano ai giornali arrivano anche a noi. Noi di terzisti ne abbiamo tanti. Qualcuno sta ricevendo tutto quello che deve, magari un po’ alla volta, altri invece hanno presentato fatture che sono state contestate perché non siamo una mucca da mungere".

Quindi Wider è viva e lotta insieme a noi?

"Assolutamente sì anche se il momento non è dei più facili anche alla luce di quello che è successo negli ultimi anni su tutti i mercati con la guerra tra Russia e Ucraina fino a termine al problema dei dazi americani. Comunque stiamo lavorando all’interno dei capannoni per completare l’ultimo modello, un po’ più piccolo e più corto rispetto ai primi due e dovremmo chiudere una vendita ad armatore speriamo nel prossimo mese. Con i soldi che ci entreranno andremo a coprire un po’ di partite in sospeso con qualche fornitore. Sicuramente è vera una cosa?

E sarebbe?

"Che tutte queste chiacchiere fanno male, ma noi continuiamo comunque ad andare avanti e rispetteremo tutti gli impegni che abbiamo preso, amministrazione comunale compresa".

m. g.