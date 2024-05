Ma intanto i medici cattolici si interrogano sulla vita nascente

Una sessantina di medici ha partecipato ieri al convegno formativo "Vita Nascente: aspetti teologici, medici, etici e giuridici" promosso dall’Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino e la Diocesi con il patrocinio di Amci, medici cattolici Pesaro Urbino e Fano.

"Lo spirito che ci ha mosso è duplice - spiega il dottor Giovanni Del Gaiso socio Amci e primo organizzatore -: noi siamo un’associazione di medici cattolici ed è chiaro che abbiamo esposto le nostre convinzioni. Però è stato un convegno professionalizzante dell’Ordine dei medici, che è laico e garantisce il rispetto del codice deontologico e delle leggi dello Stato. Quindi si è parlato dell’aspetto giuridico e si sono poste questioni etiche". Tanti gli interventi che si sono susseguiti nelle circa 7 ore di lavori, introdotti dalle parole del vescovo Andrea Andreozzi. "L’intervento di padre Gianni Giacomelli, frate di Fonte Avellana, ha spaziato su temi filosofici non solo sull’origine della vita - prosegue Del Gaiso - a cui è seguito il racconto di chi opera in frontiera, il ginecologo Alessandro Cecchi, direttore del Centro diagnostico prenatale delle Marche, che ha spiegato come si interviene chirurgicamente sull’embrione e il feto quando si presentano patologie prenatali. Poi parlando di bioetica si sono toccati tanti tasti non solo della vita nascente e infine l’avvocato Cinzia Ceccaroli ha elencato le leggi della Costituzione Italiana con un confronto con quelle degli altri Stati. A questo mi sono agganciato per il mio intervento conclusivo con cui ho posto un quesito: Italia ed Europa parlano la stessa lingua? Dato che ho fatto parte per 9 anni della Delegazione medica in Europa, confrontandoci su tutti i temi bioetici per arrivare a un codice unico deontologico europeo. Non ci siamo mai riusciti. Non si possono imporre leggi a uno Stato che non la vuole".

Come non si può imporre ad un medico di andare contro le proprie convinzioni. "Per questo la legge 194 permette l’obiezione di coscienza - conclude Del Gaiso -. Però è sbagliato dire che nelle Marche una donna difficilmente riesce ad abortire e deve andare in Emilia Romagna, perché la legge impone alla direzione sanitaria di un ospedale in cui sono tutti obiettori di cooptare da altri ospedali ginecologi ed operatori sanitari per aiutare la donna ad abortire".

Tiziana Petrelli