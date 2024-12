"Ma la prima ora si paga o no?"

"C’è ancora confusione sulle tariffe orarie che saranno applicate nel nuovo parcheggio del Vittoria Colonna che ospiterà oltre 50 posti auto: non è chiaro se la prima ora di sosta sarà gratuita". L’associazione La Lupus in Fabula torna all’attacco sul nuovo parcheggio all’ex convitto: "Nonostante l’elevato costo di realizzazione, 100mila euro di soldi pubblici, il nuovo parcheggio non risolverà nemmeno uno dei problemi di chi vive e lavora nella città murata. E’ falso quello che afferma la Lega che c’è una scarsità di parcheggi e che da ciò dipende la crisi del commercio con decine di negozi prossimi alla chiusura. In realtà, negli ultimi 50 anni le aree di sosta intorno al centro storico sono sempre aumentate e quasi niente è stato tolto alla sosta all’interno di esso".

Secondo l’associazione per aiutare il centro storico ci vorrebbe ben altro: "I parcheggi per la sosta lunga vanno realizzati a chilometri di distanza collegandoli con bus navetta. In verità per chi viene da nord e da sud in parcheggi scambiatori ci sono: a Gimarra e in Via Pisacane (nei pressi dei due nuovi supermercati). Forse serve un parcheggio ‘long stay’ lungo l’asse della Flaminia".

an.mar.