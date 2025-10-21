La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
Cronaca"Ma per andare a Monte Giove si fa slalom tra le buche"
21 ott 2025
BEATRICE GRASSELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. "Ma per andare a Monte Giove si fa slalom tra le buche"

"Ma per andare a Monte Giove si fa slalom tra le buche"

Poco più di cento metri, che fanno paura. L’unica strada d’accesso per tre abitazioni, abbastanza frequentata perché conduce anche all’eremo...

Franca Rossi

Franca Rossi

Poco più di cento metri, che fanno paura. L’unica strada d’accesso per tre abitazioni, abbastanza frequentata perché conduce anche all’eremo di Monte Giove, è da tempo gravemente dissestata con buche profonde fino a una trentina di centimetri. Tanto che ogni viaggio da e verso casa per gli abitanti della via diventa un’impresa, uno slalom tra le buche per evitare di danneggiare l’automobile. Per le moto, invece, il rischio è la caduta.

A denunciare la situazione è la residente Franca Rossi ex dirigente della sanità regionale in pensione e assessora alla Sanità fino a marzo a Mombaroccio, che sostiene di aver segnalato più volte i disagi al Comune senza successo. "Ho fatto una segnalazione in settembre – racconta –. Gli uffici comunali mi hanno risposto con grande gentilezza e mi hanno detto che avrebbero inoltrato la comunicazione. Finalmente all’inizio di ottobre si presenta una squadra di operai. Coprono tre buche e vanno via. M spiegano che hanno finito il catrame, e che ritorneranno". Peccato che, secondo il racconto di Rossi, i giorni siano passati e che nessuno si sia presentato a finire gli interventi. "Ho scritto così una e-mail all’assessore Gianluca Ilari – prosegue la residente – spiegando l’accaduto, ricordando le condizioni di pericolosità della strada e le responsabilità dell’amministrazione comunale. Dopodiché la ditta torna, copre qualche buca e di nuovo se ne va". A questo punto, cresce la rabbia per un lavoro apparentemente semplice che sembra non finire mai. "Telefono di nuovo in Comune, protesto e chiedo se la ditta stia lavorando a corpo o a giornata. Trovo inspiegabile questo modo di intervenire. Tra l’altro il lavoro fatto finora è anche impreciso. Come se non bastasse dove hanno chiuso è stato messo troppo catrame e si è formato un dosso". E tutt’intorno, ancora le buche restano.

Beatrice Grasselli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata