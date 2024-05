"Ma perché gli operatori non raccolgono la carta?". Commerciante protesta

C’è un’isola ecologica all’angolo tra via San Francesco e via Froncini, a due passi dalla sede del Comune, in cui "puntualmente" i rifiuti non vengono ritirati. Se ne lamenta Silvia Mattioli (foto) titolare del Masquenada, negozio di abbigliamento sportivo in quella via. "Tutte le volte che metto fuori il cartone, nel giorno e nell’orario corretto, puntualmente non viene mai ritirato. All’inizio lo mettevo proprio davanti al mio negozio. Ma non era un bel vedere per i clienti. Ora ho cominciato a metterlo nell’angolo tra via San Francesco e via Froncini, ben più visibile perché assieme ad altri bidoni. Ma anche qui nulla è cambiato. Gli operatori ecologici non lo raccolgono". "Ecco – dice – questa sono le cose che mi fanno arrabbiare, ci vorrebbero più buon senso. Ma soprattutto rispetto per le attività economiche che pagano la Tari e hanno questo disservizio, con il disagio del pattume lasciato accanto alle loro attività".