Ma quale ’Parco buio’: adesso al Poderino arriva pure il circo

Da quando sono stati coinvolti nella vita del quartiere, da un gruppo di adulti che li ha guidati alla scoperta del loro talento, al Poderino non sono più successi fatti di cronaca che in passato avevano caratterizzato negativamente i giovani di quella zona. E così, dopo l’esperienza positiva del ‘Pode Live’ di questa estate, sabato dalle 16 l’ormai ex ‘parco buio’, ovvero il parco Melvin Jones all’incrocio tra via Piemonte e via Marche, torna ad accendersi di gioventù con un nuovo evento pensato e messo in piedi dai ragazzi. Si intitola ‘Pode Circus’, la grande festa rivolta alle persone di tutte le età, che vedrà esibirsi in successione sei artisti di strada: Gianluca Foglietti, Filippo Brunetti, Damiano Massaccesi e il Duo in Scatola. "Sarà un pomeriggio di meraviglia e allegria fra giocolieri, acrobati, clown, musicisti e trampolieri" racconta Ilenia Lucarelli, dell’associazione Vivere il Poderino che ha avviato questo percorso di inclusione ed educazione dei giovani del quartiere.

"Ci sarà anche l’angolo delle golosità con stand che offriranno fritto e dolci (dal croccante allo zucchero filato) per merenda e cena". Tutto per ricreare l’atmosfera sfavillante e magica del circo dove "i bambini rimarranno incantati, gli adulti torneranno bambini!". Una festa per tutte le età, insomma, in cui "si prevede il coinvolgimento di giovani in fascia adolescenziale nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione così come già avvenuto per il concerto Pode Live Teen Music, che si è svolto in questo stesso parco a giugno". In vista dell’evento, che si aprirà con la consegna di opere pittoriche che verranno esposte in mostra, "tutti i bambini e le bambine sono invitati e disegnare il circo". E per invogliarli a partecipare, arriva l’assicurazione "consegnando le loro opere all’ingresso della festa riceveranno l’omaggio Pode_Circus". Info 349-5954377

Tiziana Petrelli