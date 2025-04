"Ma qui le auto fanno avanti indrè sulla ciclabile"

Parcheggi selvaggi e il camminamento pedonale invaso dalle auto: la situazione in viale Dante Alighieri è tornata ad accendere le polemiche. E a parlare, con toni accesi ma lucidi, è Marcella Rossi, residente storica della zona, che da anni segnala le criticità del tratto urbano tra porto e centro. Già nel 2021 e nel 2023 aveva manifestato la sua preoccupazione per le modifiche alla viabilità introdotte dalla precedente amministrazione. Oggi, con le nuove revisioni al progetto apportate dall’attuale giunta, per la Rossi le cose sono "addirittura peggiorate". L’amministrazione guidata dal sindaco Luca Serfilippi ha infatti modificato il disegno precedente che prevedeva una netta separazione tra asse stradale, camminamento, pista ciclabile e parcheggi. Lo ha fatto zebrando di nero la linea gialla e continua della ciclabile, per consentire la sosta alla destra di quel percorso.

"In nessun’altra parte del mondo si parcheggia dove attraversano pedoni e biciclette. È una delle cose più pericolose che si possano fare", sottolinea la Rossi. E porta un esempio concreto: "Sabato scorso, intorno alle 19.30, una bambina è stata investita da un’auto. E’ finita in ospedale. I vigili conoscono bene la situazione. Ma non fanno multe". La critica più accesa riguarda il segnale verticale che indica chiaramente come le auto debbano essere parcheggiate in modo parallelo alla strada, per lasciare libero il passaggio ai pedoni. "Quel cartello nessuno lo rispetta - dice -. Le auto vengono posteggiate a spina di pesce, e invadono completamente il camminamento. In mezzo a questo caos, si muove ogni giorno anche il via vai dei grandi camion della New Copromo. Noi non ci passiamo più". La Rossi non risparmia nemmeno i commercianti: "Non solo vogliono i parcheggi, ma anche le pedane per i tavolini. Che già occupano parte della ciclabile". L’amarezza è evidente: "Sembra che la sicurezza dei residenti non interessi a nessuno".

Tiziana Petrelli