Macerata fa il colpo, Fano cede

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 11, Nevot, Nelli 18, Rossi 5, Randazzo 15, Ceban 2, Cattaneo 12, Bonami (L1). NE: Melato, Araujo, Alpini, Barbanera, Coser (L2). All. Graziosi.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 4, Ferri 1, Valchinov 16, Ottaviani 13, Fall 11, Sanfilippo 8, Dimitrov, Klapwijk 24, Berger 2, Gabbanelli (L1). NE: Ichino, Cavasin, Palombarini (L2). All. Castellano.

Arbitri: Russo e De Simeis.

Parziali: 25-21, 19-25, 24-26, 21-25.

Note: battute punto Macerata 6 con 14 errori, Siena 1 con 10 errori. Muri punto Macerata 12, Siena 8. Attacco punto Macerata 47%, Siena 44%. Ricezione positiva Macerata 54% (32% perfetta), Siena 43% (31%). Mvp: Sanfilippo.

Prima vittoria esterna e tre punti molto preziosi in chiave salvezza: per la Banca Macerata Fisiomed ha un sapore dolcissimo la quinta giornata di ritorno dell’A2 di volley maschile. I maceratesi si impongono 1-3 a Siena superando i toscani in ogni fondamentale. Nel primo set è un tira e molla tra le squadre, si arriva alle fasi finali con l’allungo decisivo dei locali (25-21). Nel secondo set battuta e muro fanno la differenza per Macerata che continua a far vedere le buone mostrate nel set precedente con un Klapwijk sugli scudi. Siena prova a riportarsi sotto ma Macerata resiste e allunga il passo (19-25). Terzo set, avvio nel segno dell’equilibrio (12-12) che si mantiene fino alla fine (24-24) quando Klapwijk mette a terra il pallone (24-25) e poi un errore di Nelli danno la vittoria del set a Macerata (24-26).

Quarto set. Parte bene Macerata (10-15). Klapwijk è una certezza in ogni fondamentale, la Banca Macerata Fisiomed allunga 11-17. Il set è nelle mani della squadra di coach Castellano che con Klapwijk si avvicina alla meta (20-24), poi ci pensa Nelli a riportare sotto Siena (21-24) quando l’ettore di Nevot in battuta dà la vittoria da 3 punti a Banca Macerata Fisiomed.