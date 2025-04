Madonna della Colonna. Festa e processione

Domenica torna la festa al Santuario della Madonna della Colonna in zona Tre Ponti. Le messe saranno celebrate alle 7.30, alle 9, alle 11.15 (presieduta dal vescovo emerito di Loreto, monsignor Giovanni Tonucci, al parco ’Fabio Uguccioni’) e alle 17. Dopo la messa delle 11.15 ci sarà un pranzo al sacco. Alle 16.15 sarà recitato il rosario e la messa delle 17 sarà celebrata da don Filippo Fradelloni e animata dal Coro Jubilate di San Lorenzo in Campo. Seguirà la processione con l’immagine della Madonna. In preparazione alla festa, venerdì alle 20.45, fiaccolata notturna dalla chiesa di Sant’Orso al Santuario. Sabato alle 21 il rosario.