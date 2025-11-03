La storia di Tamara, madre di 3 bambini sfrattata: un nostro lettore le dà una casa. “Ora i mie figli hanno un giardino per giocare”

Fano (Pesaro e Urbino), 3 novembre 2025 – Ci sono storie che commuovono e altre che accendono la speranza. Quella di Tamara, da Carrara di Fano, è rara perché riesce a fare entrambe le cose. Un piccolo miracolo di umanità che ha attraversato l’Italia intera e dimostra che, nonostante tutto, esiste ancora una quota di bene capace di cambiare il destino delle persone. È anche una storia che ricorda quanto conti il giornalismo fatto nei territori, quello che ascolta, osserva e restituisce voce a chi non ce l’ha. Perché a volte basta un articolo per trasformare una solitudine in una catena di solidarietà.

L’abbraccio tra Marco, il nuovo padrone di casa, e Tamara; a destra, la donna commossa dopo essere entrata nella sua nuova casa

La storia di Tamara, mamma di 40 anni

Tamara, 40 anni, madre di tre figli, è costretta a lasciare la casa in cui vive pur avendo sempre pagato regolarmente l’affitto. “La mia vita si è fermata il giorno in cui il proprietario ha bussato alla porta e mi ha detto che non poteva rinnovarmi il contratto perché voleva vendere”, racconta.

“Questa casa è piccola ma asciutta: in quella di prima c’erano muffa e umidità, e mi ero anche ammalata. Vivo qui con i miei tre figli, Maria, Domenico e Francesca, che ha solo sei anni. Mio marito, da quando ci siamo separati, condivide un appartamento con due studenti perché i prezzi degli affitti sono diventati impossibili”.

L’emergenza abitativa a Fano e gli affitti alti

A Fano, come in tante città italiane, il problema della casa è diventato una vera emergenza. Ci sono 290 domande in lista d’attesa per un alloggio popolare e solo otto assegnazioni l’anno. Una realtà che rispecchia quella di tutto lo Stivale: canoni troppo alti, garanzie spesso inaccessibili, famiglie sospese tra sfratti e attese infinite. “Io pago 510 euro al mese e non ho mai saltato un versamento — continua Tamara —, ma quando ho cominciato a cercare un altro alloggio mi sono sentita dire di tutto: chiedevano 1.200 euro per una topaia o tre mensilità di caparra. Altri, appena sentivano che ero separata con tre figli, non rispondevano più”.

La disperazione, le lacrime e il contatto col Carlino

Nel frattempo la procedura di sfratto andava avanti. “La notte aspettavo che i miei bambini si addormentassero per piangere in silenzio. Solo la figlia più grande ha una cameretta: gli altri due dormono nel lettone con me”. Poi, un’amica, Simona, le dice: “Conosco una giornalista del Carlino che ascolta davvero le persone. Raccontale la tua storia”. Tamara all’inizio ha paura, si vergogna, ma poi decide di farlo “non per me, ma per i miei figli”. Da quel momento la vita ha cambiato direzione.

La chiamata del nostro lettore: “Vorrei darle la casa che era di mia madre”

Il 26 ottobre arriva la telefonata che non si aspettava. “Mi ha chiamato un uomo con una voce gentile: “Buongiorno, sono Marco, ho letto la sua storia. Vorrei darle la casa che era di mia madre”. Quel giorno Marco compiva 41 anni e si è fatto il dono di quella telefonata. È un elettromeccanico di Carrara di Fano, anche lui ha due figli e una separazione alle spalle. Sua madre è morta a febbraio, dopo una lunga malattia. “Mi ha detto — racconta Tamara — che quella casa era rimasta vuota e silenziosa da quando lei non c’era più, e che voleva darla a qualcuno capace di riempirla di vita. Mi ha detto: “Mia madre era una donna generosa, avrebbe voluto che quelle stanze tornassero a risuonare di risate e di voci di bambini”.

La storia di mamma Tamara commuove l’Italia: Marco le consegna le chiavi della nuova casa

L’emozione di Tamara: “Quando mi ha consegnato le chiavi, l’ho abbracciato forte”

Tamara è andata a vederla accompagnata da noi del giornale. “È grande, su due piani, con un giardino. Marco mi ha chiesto lo stesso affitto che pagavo prima e solo una mensilità di caparra. Un accordo ragionevole, un accordo umano. Quando mi ha consegnato le chiavi, l’ho abbracciato forte”. Il trasferimento avverrà il 7 novembre. “Ci sono piccoli lavori da fare, ma li stiamo sistemando insieme. I bambini hanno già cominciato a litigare per il colore delle pareti: uno le vuole azzurre, l’altra rosa. Ma sul giardinetto sono d’accordo: sarà di entrambi, e lo riempiranno di giochi”. Oggi Tamara continua a piangere, ma di gratitudine. “Non so come ringraziare — dice —. Spero che la mia storia serva anche ad altri. Perché la casa non è solo un tetto: è un diritto, un punto di partenza, un pezzo di vita che nessuno dovrebbe perdere”.