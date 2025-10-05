Maggioranza a pezzi. "Noi andiamo avanti"

di Sandro Franceschetti

L’uscita di ben tre consiglieri dal gruppo di maggioranza di Colli al Metauro consumatasi nella seduta del civico consesso di mercoledì scorso non sembra aver colto di sorpresa gli altri membri della squadra del sindaco Pietro Briganti, che ora, da qui alla primavera 2027, quando scadrà la consiliatura, dovrà andare avanti in 9: oltre al primo cittadino, la vicesindaca Annachiara Mascarucci, gli assessori Francesco Tadei, Marco Bargnesi, Emanuela Primavera e Fabrizio Sanchioni, e i consiglieri Emanuela Regini, Cristian Ciacci e Fabio Romagnoli. I quali affidano a una nota congiunta la loro volontà di continuare a lavorare con determinazione per il bene di Colli.

"Il fatto che i tre consiglieri abbandonassero il gruppo di maggioranza, nel quale si sono canditati e grazie al quale sono stati eletti, era nell’aria da tempo e l’ufficializzazione non ci ha di certo colti impreparati, visto che la loro iniziativa ci era stata anticipata da ambienti vicini al gruppo di minoranza – scrivono -. Gli equilibri all’interno del consiglio comunale non cambieranno. Sono ormai due anni che siamo costretti a gestire sedute con un numero ridotto di consiglieri di maggioranza. Le assenze, in particolare di due consiglieri dei tre uscenti, sono state costanti, persino alle riunioni di maggioranza convocate settimanalmente. Per contro, hanno ammesso che si incontravano tra loro una volta a settimana. In definitiva, quindi, nell’ultima seduta si è solo consumato l’atto finale di una rappresentazione che si trascina da tempo".

La nota prosegue: "E’ innegabile, comunque, che siamo profondamente rammaricati per quanto successo, sia dal punto di vista umano, sia politico. Le separazioni sono sempre spiacevoli e le colpe non sono mai attribuibili a una parte sola. E’ sicuro, quindi, che possono rimproverarci delle mancanze, ma è altrettanto certo che abbiamo sempre lavorato nel solco del programma elettorale che tutto il gruppo si era dato. Altre critiche che ci contestano, invece, sono prive di fondamento e sono il frutto di pura strumentalizzazione. Quel che ci rimproveriamo è di aver dedicato tempo a cercare di ricucire lo strappo, di coinvolgerli. Gli sforzi sono risultati inutili e c’è da chiedersi se la decisione di cambiare casacca (di costituire il nuovo gruppo ‘Alleanza per Colli’, ndr) era già stata assunta". La conclusione: "Noi non ci faremo distogliere da questa iniziativa politica che è volta a minare la stabilità di una maggioranza che, è vero, ora risulta essere risicata nei numeri, ma che è decisamente salda e coesa e che ribadisce l’impegno, già assunto con i cittadini, di lavorare con dedizione e determinazione per il bene di Colli al Metauro".