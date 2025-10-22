"Maiorano merita un’intitolazione"

A dieci anni dalla scomparsa, il Consiglio comunale renderà omaggio a Nello Maiorano (foto) intitolandogli uno spazio all’interno della residenza comunale. La proposta è arrivata da una mozione presentata dal consigliere Mario Alberto Rinaldi (Lega) e condivisa con la lista civica Fano Cambia Passo. L’iniziativa, inizialmente sostenuta dai due gruppi di maggioranza, ha trovato un consenso trasversale ed è stata sottoscritta da quasi tutto il Consiglio, ad eccezione dei 5 Stelle. "È una mozione aperta – ha spiegato Rinaldi – che intende ricordare un uomo che ha dedicato la vita al servizio pubblico e al bene comune". Nel testo si ricorda come Maiorano, scomparso il 7 agosto 2015, sia stato "una figura di riferimento nella vita politica, culturale e sociale fanese", dirigente regionale per quasi quarant’anni, assessore ai Servizi sociali, presidente del Consiglio comunale e protagonista della vita associativa cittadina. La mozione impegna sindaco e giunta a individuare uno spazio dentro il Municipio e a organizzare una cerimonia pubblica.

Commosso l’intervento di Luciano Cecchini (Fano Cambia Passo), che ha definito Maiorano "un maestro di politica e di vita, capace di camminare in mezzo alla gente e per la gente". Il sindaco Luca Serfilippi ha espresso pieno appoggio all’iniziativa, annunciando che la commissione toponomastica valuterà il luogo più adatto: "Maiorano merita di essere ricordato nella casa comunale dove ha servito Fano per decenni". Nel dibattito, Francesco Panaroni ha proposto di ampliare il percorso della memoria anche ad altre personalità che hanno segnato la storia cittadina, un’idea condivisa dal sindaco, che ha ricordato "il giovane Cesaretti, morto sul lavoro", e il giornalista del Resto del Carlino Carlo Moscelli, come esempi di figure che meritano di essere ricordate pubblicamente. ti.pe.