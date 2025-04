Malore in bici: arriva l’eliambulanza

È caduto dalla bici, da solo, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Ancona. Un malore improvviso, forse una crisi epilettica, avrebbe fatto perdere l’equilibrio a Mauro Pedini (foto), usciere del Comune di Fano, molto conosciuto in città per la sua gentilezza e disponibilità. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:45 in viale Gramsci. Secondo la Polizia locale, che ha visionato le immagini delle telecamere, Pedini avrebbe sbandato autonomamente. La crisi sarebbe iniziata mentre il 64enne era in sella e proseguita anche a terra. Due ambulanze sono intervenute: una, di ritorno da Pesaro, si è trovata davanti la scena e ha prestato i primi soccorsi; la seconda è arrivata poco dopo. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza Icaro, che lo ha trasferito d’urgenza ad Ancona. Due pattuglie della Polizia locale hanno gestito invece rilievi e traffico, andato in tilt per qualche decina di minuti.

Tiziana Petrelli