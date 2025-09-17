Malore per Piccinetti. Ricoverato d’urgenza

di Tiziana PetrelliC’è grande apprensione in città per le condizioni di salute del professor Corrado Piccinetti, 82 anni, biologo marino e docente universitario, colpito da un malore nella mattinata di domenica. Trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, si trova tuttora ricoverato in condizioni delicate, seguito costantemente dall’équipe medica.

Secondo quanto riferito da persone a lui vicine, si sarebbe trattato di un ictus, seguito da complicazioni che i medici stanno monitorando con terapie e controlli continui. Piccinetti è stato soccorso nella sua abitazione, dove vive con la moglie Gabriella, ed è ora sottoposto a una serie di accertamenti clinici in attesa di capire l’evoluzione del quadro. Le figlie, una residente in Trentino e l’altra a Londra, hanno raggiunto subito la città natale per stargli accanto. Un gesto che restituisce la dimensione familiare e affettuosa di un uomo che non ha mai smesso di rappresentare un punto di riferimento per la comunità scientifica e per Fano. Accanto alla famiglia, anche gli amici di sempre. Tra loro il giornalista Alfredo Antonaros e soprattutto Flavio Cerioni, del ristorante Albergo Alla Lanterna, che con emozione lo definisce "il mio papà gastronomico".

Con Piccinetti ha condiviso tante battaglie per la valorizzazione delle tradizioni marinare, compresa la Confraternita del Brodetto, di cui entrambi sono membri: "Domenica avrebbe dovuto essere a pranzo da me per i miei cinquant’anni di lavoro. Poi la chiamata di Gabriella, la moglie, che tornando dalla messa lo aveva trovato in difficoltà. I medici hanno rimosso un grumo che ostruiva una vena importante della testa e ora sperano di sciogliere i residui con le cure farmacologiche. La situazione resta delicata, ma ci auguriamo che possa superarla".

Il nome di Corrado Piccinetti è da decenni legato al Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano, che ha diretto e fatto crescere fino a renderlo un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Ricercatore e docente all’Università di Bologna, ha contribuito con oltre duecentocinquanta pubblicazioni a far conoscere il patrimonio marino dell’Adriatico e del Mediterraneo, impegnandosi sempre in prima persona nella difesa delle risorse ittiche e dell’ambiente. La notizia del suo ricovero ha suscitato commozione in città, dove Piccinetti è apprezzato non solo come scienziato, ma anche come uomo di cultura e custode delle tradizioni marinare. In queste ore, il pensiero di tanti fanesi va a lui e alla sua famiglia, con l’augurio che possa presto superare questa difficile prova.