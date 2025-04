Malore, uomo si accascia mentre fa la spesa. Soccorsi inutili. Muore al centro commerciale

Stroncato da un malore mentre paga la spesa al supermercato. E’ successo ieri sera a Fanocenter, il centro commerciale di Bellocchi, all’interno dello Spazio Conad. L’uomo, sulla sessantina, è stramazzato al suolo e a nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118 immediatamente intervenuti.

Sono passate da poco le 19, quando nel market le casse sono affollate dagli ultimi clienti. In quella nelle vicinanze del bar, a poca distanza dai negozi di telefonia, un uomo spinge il carrello e attende il suo turno. Mentre si accinge a pagare, improvvisamente si sente male e si accascia a terra. Mentre si attendono i soccorsi, passano minuti interminabili, segnati dall’apprensione dei clienti in coda che assistono impotenti, ma si spera in un mancamento recuperabile. Quando un’ambulanza del 118 giunge sul posto, le condizioni dell’uomo agli occhi del personale sanitario appaiono subito disperate.

I soccorritori tentano il tutto per tutto per strapparlo alla morte. Si tenta un lungo massaggio cardiaco. La tensione è palpabile, tutti sono col fiato sospeso, compresi i dipendenti del supermercato e delle attività commerciali vicine, le quali si sono fermate a lungo, specie la pizzeria che ha i tavolini a pochi metri. Passano altri minuti interminabili, ma purtroppo il malcapitato non dà alcun segno di ripresa, malgrado gli sforzi per rianimarlo in ogni modo. A quel punto il suo corpo viene coperto da un telo isotermico. Sul posto arriva una pattuglia della Polizia di Stato, per i rilievi di legge, mentre si attende che il magistrato di turno autorizzi la rimozione del cadavere.

Le saracinesche si abbassano e i poliziotti svolgono le formalità di rito, ascoltando i dipendenti del punto vendita. L’episodio ha destato angoscia e costernazione nel centro commerciale, che è quasi sempre affollato, specie di sabato e in prossimità dell’orario di chiusura. Un triste sabato sera, quello vissuto ieri dai familiari dell’uomo e dai tanti avventori del centro commerciale, che hanno assistito alle concitate fasi dei soccorsi, sperando in un esito positivo che purtroppo non si è mai materializzato.

Marco D’Errico