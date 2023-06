Maltempo a Fano, albero crolla su una barca al porto canale

Fano, 6 giugno 2023 - Un grosso pino è crollato, questa mattina, su un'imbarcazione ormeggiata lungo il porto canale: non ci sono persone coinvolte.

Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Fano e Pesaro ed esperti fluviali, sempre dei vigili del fuoco, che sono intervenuto con un gommone. Dopo la bomba d’acqua di ieri i danni non si sono ancora fermati.

Tagliata la grossa pianta, l'imbarcazione è stata sollevata e riportata nelle condizioni di galleggiamento. Non ci sono persone coinvolte, per fortuna in quel momento la banchina era deserta. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e Marche Multservizi. Si stanno verificando i danni all'imbarcazione.