Fano, si attenua il maltempo e riaprono le scuole

Fano, 17 maggio 2023 - Situazione meteo in fase di miglioramento, con passaggio dall’allerta arancione a quella gialla, come riporta l’ultimo bollettino della protezione civile regionale, mentre il sindaco, Massimo Seri, ha annunciato la riapertura delle scuole per domani. In città si registra ancora qualche criticità, tra le zone del Lido, dove il sottopasso ferroviario è parzialmente allagato, e alcune piste ciclabili in centro, nei pressi di via IV Novembre.

Situazione difficile anche al cimitero dell’Ulivo, sia lungo la strada di accesso dalla frazione di Fenile, nei pressi degli orti per anziani, sia all’interno del camposanto, dove il viale che costeggia le sepolture a terra è allagato. Nel cimitero di Rosciano la situazione è meno critica, con un solo viale parzialmente allagato. Nelle zone colpite ieri dagli allagamenti, Ponte Sasso, Caminate, Cuccurano, Falcineto, la situazione sta tornando gradualmente alla normalità. Riaperto il sottopasso del Vallato. Il Metauro fa meno paura, ma una montagna di detriti si è accumulata alla foce e sulle spiagge limitrofe.