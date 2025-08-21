Maltempo nella notte, a Fano danni contenuti: Coc operativo, provincia più colpita

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 21 agosto 2025 - Il maltempo che dalla serata di ieri ha investito la provincia di Pesaro e Urbino ha colpito con forza soprattutto Pesaro e i comuni limitrofi, mentre a Fano la situazione è stata più contenuta grazie alla prontezza dei soccorsi. Raffiche di vento e pioggia hanno comunque richiesto l’intervento di Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale e tecnici comunali, coordinati dal Coc – Centro operativo comunale – attivato dall’assessore alla Protezione civile Gianluca Ilari.Le squadre hanno lavorato per tutta la notte a liberare strade e accessi nelle zone rurali di San Biagio, Roncosambaccio, Sant’Andrea e Carignano. L’episodio più significativo si è registrato in via Divisione Carpazi, dove un albero caduto ha danneggiato un’auto parcheggiata. Per il resto, non sono state segnalate criticità gravi, né interruzioni alla rete elettrica.Diversa la situazione nel resto della provincia, dove i Vigili del fuoco hanno dovuto gestire circa 380 richieste di soccorso. Dalle prime ore del mattino risultano già oltre 50 interventi, in gran parte per alberi caduti sulla sede stradale, tettoie scoperchiate e danni a linee elettriche e telefoniche. A Pesaro, in via Buccari, un albero si è abbattuto sui cavi dell’illuminazione pubblica senza provocare blackout.La notte di lavoro, inevitabile conseguenza delle forti raffiche, ha comunque confermato la capacità di reazione del sistema di protezione civile fanese, che oggi proseguirà la rimozione di tronchi e rami, mentre sull’intero territorio provinciale resta attiva l’allerta gialla diramata dalla Regione.