Una mamma di Fano: "Mia figlia disabile ha diritto alla dignità"

Fano, 15 agosto 2023 – Bernadette Manna è una mamma che ha cercato di dare dignità e lavoro "abile", cioè normale, a sua figlia disabile, Anna Krezel, la ragazzina artista che aveva esposto i suoi lavori anche in apprezzate mostre.

Finora non c’è riuscita e ha scritto questa drammatica lettera al nostro giornale che proponiamo integralmente: "Circa sei mesi fa mi sono recata, con appuntamento, all’Umea di Fano per richiedere un certificato relativo a mia figlia, una ragazza di 28 anni, con disabilità. L’Umea (Unità Multidisciplinare per l’età adulta) dovrebbe essere il nostro punto di riferimento Ast, ma se non siamo noi utenti a richiedere un qualche appuntamento, per le nostre necessità fisiche, sociali, lavorative, familiari, state pur certi che possono passare anni e anni prima che qualcuno si faccia vivo, anche in caso di disabilità grave. Sta di fatto che quando mi sono recata lì con mia figlia, vista “l’eccezionalità” della visita, ho chiesto informazioni su eventuali tirocini lavorativi, ho chiesto una valutazione cognitiva sulla quale poi confrontarsi con tutti i familiari, ho chiesto parere sulle terapie che mia figlia svolge (chiaramente nel privato, perché il pubblico non offre nulla). Non ho avuto risposte e l’unica proposta (offensiva della nostra dignità di figlia e madre) che mi è stata fatta è stata quella di inserire mia figlia, per la cui “autonomia” mi sono sempre, sempre, duramente battuta, in un centro diurno. Ma a che titolo? E perché? Qualcuno, mi chiedo,e certo non io, ne trarrebbe vantaggi economici? Mi è stata concessa, in seguito a mia richiesta, una , chiamiamola così, valutazione cognitiva, ma solo perché in questo momento è in atto una qualche convenzione con l’Università di Urbino. Valutazione che, nonostante le mie telefonate a vuoto (non risponde mai nessuno all’Umea) non mi è stata mai restituita. C’è un altro fronte su cui si potrebbe andare a bussare, in relazione ai diritti delle persone con disabilità: il Comune di residenza, perché così le leggi contemplano per quel che riguarda la disabilità. Ma anche qui la battaglia è persa in partenza; i problemi relativi alla disabilità sono nostri, solo nostri....non ci viene “concesso” nulla, nulla che sia pure nei nostri diritti. Neppure un appuntamento. Ma siamo in uno stato civile? la legge è cosa inammissibile. Non so se le persone “normali” hanno idea di quanto una madre deve lavorare e lottare, della fatica fisica, mentale, morale, psicologica, emotiva, etica che si fa per raggiungere una potenziale autonomia per il figlio o la figlia, quanti viaggi, terapie, soldi. Jerome Lejeune diceva che “una società che non si prende cura dei suoi figli più fragili è destinata a scomparire...”. Siamo sulla buona strada. La legge prevede un progetto di vita per i nostri figli, e ignorare la legge è inammissibile".

d.e.