Mamma sfrattata: Tamara ha vinto, ma 290 aspettano una casa popolare

Fano, 29 ottobre 2025 – “Chi è disponibile a mettere a disposizione un alloggio a canone concordato contatti l’Ufficio Tributi oppure, se disponibile ad offrire l’alloggio in locazione e beneficiare del Fondo di garanzia appositamente costituito, i Servizi sociali del Comune”. È l’appello del sindaco di Fano Luca Serfilippi, che invita la città a farsi parte attiva di una rete solidale per affrontare l’emergenza abitativa. Le parole del primo cittadino arrivano all’indomani della storia a lieto fine raccontata dal Resto del Carlino, che ha visto Tamara, madre di tre figli sotto sfratto, ricevere aiuto da Marco, un fanese che – toccato dal suo racconto al nostro giornale – ha deciso di offrirle in affitto la casa in cui è nato, venendole incontro con grande sensibilità. Un gesto di solidarietà che, per Serfilippi, è anche l’occasione per accendere una luce su un problema più ampio.

L’abbraccio tra Marco Abbatico, 41 anni, il nuovo padrone di casa, e Tamara, la mamma sfrattata con tre figli. Sullo sfondo, la casa a Carrara dove andrà ad abitare

Il sindaco : “A Fano abbiamo 290 domande per un alloggio Erp”

“A Fano oggi abbiamo 290 domande per un alloggio Erp (case popolari, ndr) – spiega il sindaco –. I nostri Servizi sociali seguono 22 nuclei in emergenza abitativa, con minori, persone con disabilità o anziani soli colpiti da sfratto esecutivo. Sette di queste famiglie sono già state accolte con il progetto Housing First a Ponte Sasso e quattro in alloggi di housing sociale a Bellocchi”. Una situazione complessa, aggravata dalla scarsità di alloggi immediatamente disponibili. “Entro fine anno – aggiunge Serfilippi – prevediamo altri quattro casi critici e, allo stato attuale, non abbiamo soluzioni pronte se non i B&B convenzionati, che nel periodo invernale applicano prezzi da residence. Negli ultimi anni consegniamo in media 8-9 alloggi Erp, e a ottobre 2025 siamo arrivati a 7”.

Un mercato immobiliare sempre più difficile

Dietro la vicenda di Tamara, però, c’è anche il riflesso di un mercato immobiliare sempre più difficile, anche nella nostra città. I canoni sono alti, spesso proibitivi per chi vive di lavori precari o stagionali, mentre i proprietari – legittimamente – chiedono garanzie sempre più rigide. E non senza motivo: non sono rari i casi in cui siano proprio loro a pagare lo scotto, tra morosità e famiglie che non liberano gli appartamenti ma per cui continuano a pagare tasse e spese. Proprio per questo, il gesto di Marco assume un valore umano profondo: non ha chiesto garanzie impossibili, ma ha scelto la via della fiducia, offrendo un contratto regolare e chiedendo solo una mensilità di caparra. Un equilibrio possibile, fondato sul buon senso e sul rispetto reciproco.

Serfilippi: “Il tema della casa va affrontato come scelta di programmazione urbana”

Per Serfilippi serve una visione di lungo periodo: “Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze – sottolinea –. Il tema della casa va affrontato come scelta di programmazione urbana. Nel Prg dobbiamo prevedere aree per nuovi alloggi popolari, accelerare il recupero di quelli sfitti o inutilizzati, rafforzare gli accordi con i proprietari per canoni calmierati e ampliare i percorsi di housing sociale e di mediazione abitativa, con corsie preferenziali per le famiglie con minori, nei confronti delle quali l’Ente locale ha precisi obblighi di tutela”.

La necessità di interventi nazionali

Il sindaco richiama anche la necessità di interventi nazionali: “C’è un pezzo che non dipende solo dai Comuni. Chiedo al Governo e al Parlamento di rifinanziare il Fondo Affitti e il Fondo per la morosità incolpevole, con risorse certe e pluriennali. Servono strumenti che favoriscano il recupero degli alloggi pubblici e offrano garanzie a chi affitta a canone concordato. Senza questi aiuti, troppi casi resteranno senza soluzione, nonostante l’impegno dei territori”. Un messaggio che si conclude con un invito alla comunità: “I gesti solidali, come quello tra Tamara e Marco, cambiano destini. Alla politica spetta trasformarli in politiche strutturali. La casa non è un premio: è la base da cui ripartire”.