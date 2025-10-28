L’abbraccio alla mamma sfrattata: “Tamara, questa casa è per te”

Fano, 28 ottobre 2025 – A volte basta un semplice gesto per cambiare il destino di una persona. E a volte quel gesto nasce da un’emozione, da un senso di umanità che arriva leggendo una storia sul giornale. È quello che è accaduto a Carrara di Fano, dove la vicenda di Tamara, la mamma di tre figli sotto sfratto raccontata dal Resto del Carlino, ha toccato il cuore di Marco Abbatico, 41 anni, elettromeccanico fanese, cresciuto proprio nello stesso quartiere dove la donna vive da anni.

Dopo aver letto l’articolo, si è commosso e ha deciso di offrirle la casa in cui è nato: una casa colonica su due piani, ereditata lo scorso febbraio dopo la morte della madre, che da tempo era ricoverata in una casa di cura. “Ho letto la sua storia e mi sono sentito di aiutarla – ha raccontato Marco, con voce emozionata –. Sono nato in questa casa, che da febbraio è rimasta vuota. Ho pensato che, nel nome di mia madre, avrei potuto fare qualcosa di buono per un’altra mamma. Lei era una donna generosa, con un cuore grande, e credo che sarebbe contenta di sapere che la sua casa tornerà a vivere grazie a una famiglia con dei bambini”.

Ieri mattina siamo andati insieme a Tamara a vedere l’abitazione, che si trova a pochi passi da quella che la donna dovrà lasciare il 7 novembre. È una casa ampia e luminosa, disabitata dal 2023, circondata da un giardino e affacciata sui campi di Carrara. Dentro, il tempo sembra essersi fermato: i mobili di legno, le stanze disordinate, il profumo lieve del passato. Tre camere da letto, una cucina spaziosa, un salotto accogliente e la possibilità di creare un piccolo spazio gioco per i bambini. Un luogo che respira calore e memoria, e che ora potrà tornare a riempirsi di vita e di voci. Tamara l’ha guardata in silenzio per qualche secondo, poi è scoppiata in lacrime.

“Non ci credo ancora – ha detto stringendo le mani di Marco –. È come se mi avessero tolto un peso enorme dal cuore. Ringrazio lui, e ringrazio voi del giornale, perché senza quell’articolo oggi non sarei qui. Ho passato mesi di paura, notti senza dormire, cercando casa ovunque. Ora sento che posso respirare”. Il destino ha voluto che quella casa fosse proprio lì, a pochi metri da quella che dovrà lasciare, sempre a Carrara. Significa che i suoi tre figli – 16, 9 e 6 anni – potranno continuare a frequentare la stessa scuola, gli stessi amici, la stessa comunità. Una continuità che per una madre sola, in un momento tanto difficile, vale più di ogni altra cosa.

“Non chiedo carità – aveva detto anche ieri mattina davanti alle telecamere di Mediaset arrivate in città per raccontare il suo dramma –. Chiedo una possibilità. Voglio solo un tetto sicuro per i miei figli”. Anche perché Tamara non aveva mai saltato un affitto. Ora quella possibilità sembra essere arrivata, e con essa la prova concreta che la solidarietà, quando è autentica, sa ancora cambiare la realtà. Marco, che lavora a Fano e mantiene un legame profondo con il quartiere in cui è cresciuto, ha voluto che tutto fosse semplice e umano.

“Basta una mensilità di caparra e poi l’affitto – ha detto –. Non voglio garanzie particolari né contratti complicati. L’importante è che questa famiglia possa vivere tranquilla”. Nel giardino, mentre immaginavamo già quei due bambini giocare tra l’erba, Tamara lo ha abbracciato piangendo. Poi ha abbracciato anche noi, travolta da un’emozione che nessuna parola riesce a contenere. Perché questa volta, la cronaca e il giornale non raccontano soltanto un problema, ma una speranza. E la risolvono.