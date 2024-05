"Manca la ciclabile, il bus non passa. I ragazzi come ci vanno in piscina?"

di Silvano Clappis

Inaugurato un paio di mesi fa, il nuovo centro natatorio "Nuotiamo" non è servito in maniera diretta dal trasporto pubblico locale. E questo non è un problema da poco come hanno fatto notare alcuni genitori che hanno figli "grandicelli" ma non ancora patentati. In realtà un autobus che passa da quelle partiti ci sarebbe – come confermano al call center di Adriabus – è il numero 17, ma la fermata più vicina è in prossimità dell’aeroporto "Omiccioli" e dunque distante circa 500 metri dalla struttura sportiva.

"È grave che non sia stato previsto alcun collegamento di linea – commenta la mamma di una 15enne che frequenta l’impianto – perché sarebbe un grande aiuto per le famiglie che desiderano far praticare il nuoto ai propri figli. Io, al pari di centinaia di altri genitori, lavoro fino al tardo pomeriggio e non riesco quasi mai ad accompagnare mia figlia in piscina. Per fortuna posso contare sulla disponibilità dei nonni, ma chi non ha rete parentale a Fano come fa?". In effetti il problema si pone per quelle famiglie che hanno figli autonomi, cioè capaci di viaggiare da soli sugli autobus e di raggiungere la piscina comunale senza bisogno che qualcuno li accompagni in macchina.

È già stato segnalato il pericolo che la strada del campo d’aviazione presenta a causa della sua ristrettezza e della mancanza di una pista ciclabile grazie alla quale, magari nella bella stagione, si possa raggiungere l’impianto natatorio in bicicletta senza correre il rischio di essere investiti da auto che vanno a gran velocità nonostante i limiti. "Si parla tanto di mobilità sostenibile, - dice ancora la mamma della ragazza - di incentivare gli spostamenti con i mezzi pubblici e poi, quando ce n’è davvero bisogno non viene fatto nulla di tutto questo. Il servizio pubblico dovrebbe prevedere una fermata in un punto così importante della città, tra l’altro frequentato da ragazzi che potrebbero gestire gli spostamenti in autonomia".

In attesa pista ciclabile, spetta ad Adriabus trovare una soluzione che soddisfi un po’ tutte le richieste della zona, senza dover penalizzare, ovviamente chi del bus 17 già si serve, come ad esempio le attività dell’aeroporto. "Proprio ieri mattina – ha confermato Matteo Rossini, operation manager della scuola di volo nello scalo fanese – due ragazze sono venute in aeroporto con l’autobus. Altrimenti avrebbero dovuto prendere un taxi". La zona comincia ad essere trafficata – c’è pure il centro Margherita e il centro Itaca per cui non sarebbe male riuscire a trovare una soluzione. Compresa una pensilina dove sostare in sicurezza.