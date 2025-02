Manca l’energia elettrica. Ma le scuole non chiudono

Mancherà la corrente dalle 8,45 alle 16,15 oggi in diverse vie di Calcinelli, comprese quelle in cui si trovano la scuola primaria ‘Lugli’ e l’infanzia ‘Collodi’, che rimarranno comunque aperte, sia pure quest’ultima solo al mattino dalle 8 alle 13 (senza mensa e scuolabus per il rientro). Orario regolare, invece, per la primaria: 7,55-13,25. Poiché l’interruzione elettrica comporterà l’impossibilità di funzionamento dei riscaldamenti, gli stessi sono stati mantenuti accesi durante tutta la notte scorsa e fino alle 8,45 odierne, al fine di garantire una temperatura più accettabile durante questa mattinata.

Le vie interessate dal blackout, dovuto alla necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria agli impianti da parte di E-Distribuzione, sono via Belvedere, via Campania, via Della Selva, via Basilicata, via Piemonte, via Abruzzo, via Vittorio Veneto, via Umbria, via Lazio e via Della Scuola. Nonostante l’assenza di energia elettrica, l’amministrazione comunale ha informato le famiglie che sarà garantita la regolare preparazione dei pasti per la scuola primaria ‘Dezi’ e per l’Infanzia ‘Rodari’. Durante i lavori l’erogazione dell’elettricità potrebbe essere temporaneamente riattivata e, pertanto, si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare ascensori. Per informazioni sugli interventi programmati si può inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il proprio Pod.

s.fr.