Manocchi (Fd’I): "Mi impegnerò per i balneari. Il successore?. Uomo o donna, ma competente"

Preparare il terreno per le gare, da indire entro settembre 2027, per l’assegnazione delle concessioni demaniali (legge Bolkeistein). Un tema caldo, che interessa decine di operatori, su cui ha lavorato la vicesindaco Loretta Manocchi (candidata al consiglio regionale per Fd’I) e che, se eletta, continuerà a seguire. "E’ un iter complesso – afferma – che sto approfondendo e credo possa essere utile ai Comuni".

Ha già iniziato a occuparsene?

"Il primo passo era l’adeguamento del piano spiagge alla nuova legge regionale che, per la riassegnazione delle concessioni, imponeva spiagge di non oltre 100 metri lineari. Il Comune di Fano, insieme alle associazioni di categoria, ha fornito i suggerimenti per modificare la norma regionale ed evitare un’eccessiva parcellizzazione del litorale fanese. Abbiamo chiesto alla Regione di portare la lunghezza delle spiagge fino a un massimo di 250 metri lineari (a Fano vanno da 130 a 220 metri)".

Che farà, sul tema, a livello regionale?

"Porterò avanti in maniera definitiva la modifica alla legge regionale proposta. Penso sia utile per i Comuni avere dalla Regione gli indirizzi generali sulle procedure".

Come saranno organizzate le gare per l’assegnazione delle concessioni?

"In questi mesi ho verificato quanto fatto da altre città. Ad esempio a Iesolo non hanno indetto delle vere e proprie gare pubbliche ma hanno scelto la strada della pubblicazione delle proposte sulle concessioni. Se l’istanza è unica, il Comune può procedere all’assegnazione della concessione; se sono di più decide una commissione".

Se eletta in Regione, chi la sostituirà in giunta? Gianmarioli o Delvecchio?

"Non ci sono state riunioni o incontri con il sindaco. Se sarò eletta, Fd’I deciderà chi farà cosa sulla base della competenza".

Non possono negare le legittime aspirazioni di alcuni consiglieri...

"Giammarioli non ha mai rivendicato ruoli in giunta ed è rimasta nei banchi del consiglio. E sapeva che la presidenza della Fondazione Teatro sarebbe andata a un altro".

E gli equilibri di genere?

"Non è scritto da nessuna parte che un partito debba indicare donne e altri uomini. Nel caso, il partito sceglierà una persona competente e all’altezza del ruolo".

Acquaroli-Ricci: come sta andando?

"I sondaggi che conosco danno favorito Acquaroli e comunque nella campagna elettorale Ricci non è mai nominato. Tanti fanesi riconoscono l’importanza di contare sulla filiera istituzionale: Comune, Regione, Governo. Acquaroli sarà a Fano e a Urbino la prossima settimana".

Entroterra: che fare per i piccoli centri?

"Molto è stato fatto, dai bandi per i borghi alla Zes, (zona economica speciale), e su questa strada si deve continuare".

Anna Marchetti