Manutenzioni, il nulla: "Pensilina ko da anni"

"Due anni fa un incidente stradale distrusse la pensilina per l’attesa degli autobus vicino all’incrocio tra via Sterpettine e via Cesanense e oggi quella pensilina non esiste più. Non è stata mai ricostruita". Comincia così l’analisi del consigliere di minoranza del Comune di Mondolfo Marco Gentili, estremamente critico nei confronti dell’amministrazione. "Quell’incidente – riprende l’esponente di opposizione –, oltre a rovinare gli elementi strutturali distrusse gran parte delle vetrate della pensilina, che poi vennero rimosse in quanto pericolose. La cosa assurda, però, è che a due anni di distanza la pensilina non è stata ricostruita e la gente deve aspettare la corriera senza riparo né dal sole e tanto meno dal freddo e dalla pioggia, nonostante la possibilità di far fronte ai lavori con il ristoro economico da parte dell’assicurazione del conducente del mezzo che travolse la struttura".

"E’ da ottobre 2021, quando siamo stati eletti in consiglio comunale, che io e miei colleghi di minoranza sproniamo l’amministrazione a una costante manutenzione del patrimoni pubblico, ma senza esito. Anche di recente, ad esempio, abbiamo inviato numerose Pec per sollecitare ripristini stradali e la riparazione di punti luce nel centro storico di Mondolfo, ma non si è mosso nulla. E’ veramente assurdo che prima di qualsiasi intervento siano necessarie le proteste popolari di residenti e turisti a mezzo social. L’amministrazione non ci deve ‘favori’, ma deve semplicemente riconoscerci i ‘diritti del cittadino’, per i quali ognuno paga le tasse". Tra le prove delle mancate manutenzioni Marco Gentili cita anche "gli ampi avvallamenti sulla carreggiata principale di via Sterpettine dopo i lavori fatti sul’impianto fognario in quell’area, che a nostro avviso non hanno avuto la necessaria supervisione da parte di addetti e tecnici comunali. Questi aspetti – conclude – non sono affatto marginali ed è necessario dedicargli molto più tempo e risorse".

