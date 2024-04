Marchegiani: "Il polo logistico vicino all’A14"

"Il polo logistico alimentare si potrebbe spostare dall’ex zuccherificio in un’area vicino all’A14". Il candidato sindaco de I Progressisti, Stefano Marchegiani, ha scelto il confronto di ieri mattina a Metaurilia, con i colleghi Cristian Fanesi (Centrosinistra) e Luca Serfilippi (Centrodestra), per lanciare la sua proposta sul polo logistico alimentare, previsto dal nuovo Prg nella zona dell’ex zuccherificio e fortemente contestato dai residenti. Dopo essersi astenuto in consiglio comunale, garantendo il numero legale alla maggioranza per l’approvazione del Prg, mentre i suoi alleati di M5S votavano contro, ieri Marchegiani ha ipotizzato il trasferimento altrove del nuovo insediamento produttivo. L’occasione è stata offerta dal confronto tra gli aspiranti sindaci sul tema delle periferie, promosso dall’associazione Albatros e che di fatto ha ufficialmente aperto la terza Festa del Cavolo di Metaurilia, in programma ieri, oggi e domani.

A condurre il dibattito, filato via senza eccessive polemiche, la giornalista Maura Garofoli, l’urbanista Pia Miccoli e Sonia Campanelli di Albatros. "A preoccuparmi – ha fatto presente Marchegiani – non è il polo logistico in sé ma il transito dei camion che saranno almeno un centinaio al giorno e non 40, come ipotizzato inizialmente". Per modificare il Prg, secondo il candidato de I Progressisti sarà sufficiente "un atto di indirizzo con il quale il consiglio comunale si impegnerà a rivedere la destinazione dell’area". Serfilippi a sua volta si è impegnato a dirottare i 20 milioni di euro destinati alla Variante Gimara, infrastruttura che Serfilippi ha confermato di non condividere, sulla complanare sud. Ma i 20 milioni di euro del fondo Cipes, oggetto dell’accordo del 2018, tra Regione e Comune, non li avevi persi la giunta Seri? "Proverò a recuperarli – si è affrettato a chiarire Serfilippi – cercherò di andare a parlare con il Ministero delle Infrastrutture (guidato da Salvini ndr) e con la Regione". Ha invece strappato l’applauso del pubblico, Fanesi quando, parlando dell’arretramento della linea ferroviaria Adriatica, ha preso le distanze dalla Regione "che vorrebbe mantenere la ferrovia lungo la costa per i collegamenti regionali: io sono per eliminare i binari". Per Fanesi, l’arretramento dell’Adriatica sarà in sostituzione del percorso esistente che, potrà essere sfruttato per la mobilità dolce e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra le emergenze comuni a tutti quartieri periferici, "quelli al di là dell’autostrada e al di là dal fiume" c’è la pericolosità delle strade che porta con sé la richiesta di piste ciclabili e marciapiedi, ma anche gli allagamenti e il diffondersi della baby gang.

Se Serfilippi si è impegnato a risolvere il problema delle "ciclabili che finiscono nel nulla" con un nuovo piano urbano del traffico, Fanesi ha rilanciato il suo impegno, una volta sindaco, per coinvolgere i cittadini nelle decisioni: "Serve – ha detto – una amministrazione condivisa, come abbiamo iniziato a fare con il bilancio partecipato, ma soprattutto serve portare i servizi fuori dal centro". Marchegiani si è invece soffermato sulla necessità di valorizzare ogni singola periferia, con la creazione, ad esempio, di "un parco archeologico a Camminate, nell’area del Castello Malatestiano, la realizzazione di luoghi di socialità a Roncosambaccio o l’insediamento di servizi comunali a Ponte Sasso".

Anna Marchetti