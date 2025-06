Marcia indietro sugli abbonamenti per i parcheggi nelle zone mare. Non costeranno più 100 ma 50 euro

Marcia indietro sugli abbonamenti stagionali per i parcheggi nelle zone mare di Lido, Sassonia, Gimarra, Metaurilia, Torrette e Ponte Sasso: non costeranno più 100 ma 50 euro e la loro validità sarà ridotta dall’1 luglio al 31 agosto, invece di arrivare fino al 15 settembre. Le proteste dopo l’annunciato aumento da 30 a 100 euro, hanno portato la giunta di centrodestra a rivedere la decisione iniziale.

"E’ giusto e lungimirante – commenta il sindaco Luca Serfilippi – correggere gli errori. Per questo abbiamo deciso di rimodulare gli abbonamenti stagionali. Non ci risulta che siano già stati rilasciati, ma nel caso saranno rimborsati". Il sindaco spiega che "alla cifra di 100 euro si era arrivati applicando la tariffa di 1 euro al giorno, come per gli abbonamenti annuali del centro storico che partiranno dall’1 ottobre e che costeranno 320 euro. Abbiamo però considerato che nella zona mare c’è meno disponibilità di posti auto rispetto al centro e quindi abbiamo deciso di ridurre l’importo".

Il primo cittadino torna a porre l’attenzione sul protocollo d’intesa siglato con le associazioni di categoria che siedono al tavolo economico. "Documento – spiega – in base al quale i 100 mila euro, in arrivo dai parcheggi, saranno destinati a sostenere manifestazioni turistiche come gli Itinerari della Bellezza e il BrodettoFest, ma soprattutto serviranno a migliorare il decoro della città".

"Dobbiamo rilanciare – prosegue Serfilippi – l’immagine turistica di Fano, ferma agli anni ‘80 e riversare le risorse là dove siamo particolarmente carenti, come verde e arredi. Parlo non solo di Sassonia e Lido ma anche delle zone periferiche come Fosso Sejore che, negli anni, è stata completamente abbandonata. L’immagine che diamo ai turisti è fondamentale, su quello dobbiamo investire e per quello serviranno le ulteriori risorse dei parcheggi".

E ancora il primo cittadino: "Inizialmente la proposta non era di arrivare a 800 parcheggi blu (608 stagionali, 187 permanenti ndr), bensì a 2000. Poi insieme alle associazioni di categoria si è deciso di partire gradualmente e di fare una prima verifica sul miglioramento del decoro urbano e sull’effetto rotazione. L’ampliamento del numero dei parcheggi a pagamento è condiviso anche da molti operatori".

Anna Marchetti