Marco Polo a fumetti con Marco Tabilio

Il noto fumettista, illustratore e autore di video di origine trentina, Marco Tabilio, sarà martedì alle 21 alla biblioteca comunale di San Costanzo per presentare il graphic novel (romanzo a fumetti) ‘Marco Polo. La via della seta’, dedicato al più grande viaggiatore di tutti i tempi. Il volume è stato pubblicato per la prima volta da BeccoGiallo nel 2015, nel 2024 è uscita una nuova edizione riveduta per celebrare i 700 anni dalla scomparsa (gennaio 2024) e i 770 dalla nascita (settembre 2024) del grande‘ambasciatore’ e mercante italiano. L’incontro, moderato da Nicholas Ciuferri, è aperto anche ai ragazzi.