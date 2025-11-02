Marina dei Cesari verso l’asta. Il prezzo si aggira sui 10 milioni

Conto alla rovescia per il futuro del porto turistico Marina dei Cesari. Se tutto va bene la gara europea per la messa all’asta della marina potrebbe essere fatta per fine gennaio. I meno ottimisti prospettano invece uno slittamento a marzo o aprile. Comunque, dopo ormai quattro anni di attesa, si sta per arrivare alla conclusione di una vicenda strategica per la città. L’assessore Gianluca Ilari, che ha delega per il porto, propende per la seconda ipotesi e cioè marzo-aprile, legando l’asta alla determina del Comune che porta la concessione portuale al 2100. Questo perché, teoricamente, potrebbero essere sollevate eccezioni "per cui ci sono dei tempi tecnici".

Cosa manca per partire? Manca l’ultima perizia e cioè quella che dovrebbe stabilire a che cifra andrà all’asta questa infrastruttura. Per il resto sarebbe tutto a posto: il bando è pronto. "Speriamo che la cifra iniziale per l’asta (si parla di numeri tra i 10 e i 12 milioni, ndr) non sia troppo alta perché altrimenti si rischia di rinviare tutto nel tempo perché tra un’asta e un’altra passano poi diversi mesi", dice chi sta seguendo da vicino tutta la vicenda portuale. Anche perché al porto turistico, oltre alla pesca, è collegato tutto il settore della nautica "che non sta attraversando un periodo d’oro fatta eccezione per gli scafi che vanno dai 70 metri in su", dicono gli operatori.

La determina del Comune che ha portato l’allungamento della concessione fino al 2100, è quella che ha fatto slittare i tempi per l’asta. "Così facendo – dice il curatore fallimentare Gaia Cesaroni – diamo la possibilità a chi vuol fare l’investimento di avere tempi molto lunghi per ammortizzare la spesa". Tradotto: si tratta di una strategia per rendere appetibile una operazione di questo genere, molto onerosa, anche perché la struttura portuale ha bisogno di investimenti importanti per consolidare le zone più degradate e cioè quelle che sono confinanti con il mare aperto. Senza parlare del dragaggio.

Comunque c’è un certo ottimismo sia dentro l’amministrazione che da parte del curatore fallimentare "perché – dice Cesaroni – abbiamo avuto molti accessi alle pratiche da parte di società e fondi che lavorano nel sistema delle infrastrutture portuali. I nomi? No, quelli non li so", taglia corto la curatrice. Benché i vertici della Lisa Group, e cioè gli investitori che hanno in mano il cantiere navale di Pesaro, non si sbilancino ("in questo momento non possiamo dire né sì e né no perché non abbiamo visto le carte"), sembra comunque che l’interesse della compagine (ancora russa?) sia invece abbastanza forte tanto che gli stessi hanno fatto richiesta di concessione anche di un molo al porto di Civitanova. Insomma, l’obiettivo è arrivare a creare una rete di porti medio-piccoli, partendo da Pesaro e Fano.

Anche se il porto cittadino è sotto la giurisdizione della Regione, non sarà affatto secondario capire chi salirà al vertice, nei primi mesi del prossimo anno, dell’Autorità Marittima del Medio Adriatico visto che il mandato di Vincenzo Garofalo scade a maggio. Una grande partita che si apre a breve giro di posta per il porto cittadino. Resta da capire, una volta conclusa l’asta, come finirà la gestione della darsena dei Cesari che in questo momento è in capo ad Alberto Cazziol, in sinergia con il curatore fallimentare Gaia Cesaroni.

m.g.