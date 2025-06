Marotta, al decollo i lavori per il marciapiede

Sono decollati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo tratto pedonale che collegherà via Montemarino a via Cardarelli, lungo la Strada Statale 16 Adriatica a Marotta. L’intervento andrà a completare il percorso già esistente, che attualmente, provenendo da Ponte Sasso di Fano, si interrompe nel Comune di Mondolfo proprio all’altezza di via Montemarino. Il nuovo tratto, della lunghezza di circa 150 metri, è stato fortemente richiesto dai residenti e rappresenta un’opera importante per garantire maggiore sicurezza ai pedoni che quotidianamente percorrono la Statale tra Ponte Sasso e Marotta nord. I lavori prevedono anche il tombamento del canale di scolo delle acque meteoriche situato a monte dell’Adriatica mediante la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato.

Tale intervento consentirà la prosecuzione del percorso pedonale sopra il canale esistente, garantendo al contempo la piena funzionalità idraulica e il corretto deflusso delle acque piovane, senza alterarne la portata. "Un’opera semplice ma fondamentale - sottolinea il sindaco Nicola Barbieri -, che rientra negli interventi di miglioramento della mobilità dolce, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della cittadinanza e valorizzare la vivibilità urbana. Con questi lavori – prosegue il numero uno della giunta - confermiamo il nostro costante impegno nel migliorare la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione ai tratti lungo le strade ad alta percorrenza e frequentate dai pedoni come, appunto, la Statale 16". Lavori che vanno ad aggiungersi ai numerosi percorsi ciclopedonali realizzati in questi anni, tra cui quello inaugurato a settembre scorso tra Centocroci e San Gervasio.

Sempre in tema di opere pubbliche, va detto che nel frattempo stanno proseguendo anche gli interventi in via Betti (sempre a Marotta) che si estenderanno successivamente all’ultimo tratto di via Corfù e in via Martini per il completamento definitivo del canale di raccolta delle acque meteoriche, al fine di scongiurare i fenomeni di allagamento della parte nord della cittadina.

Partirà, inoltre, subito dopo la stagione estiva la realizzazione di una vasca di laminazione adiacente al campo sportivo di via Martini, anch’essa finalizzata ad evitare allagamenti nell’ex Marotta di Fano e per la quale l’amministrazione comunale guidata da Barbieri ha messo a bilancio l’ingente cifra di 800mila euro.

Sandro Franceschetti