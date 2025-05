Marotta, Bonaccorsi in campo: "Cantiere sulla strada Statale ma i lavori quando iniziano?"

"Perché il cantiere sulla strada statale 16 è stato allestito da oltre un mese (esattamente il 19 aprile) originando restringimenti e forti disagi alla circolazione, con tanto di rallentamenti e persino incidenti, e i lavori non sono ancora iniziati?" E’ la domanda-denuncia, del capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, Anteo Bonaccorsi, che ha seguito da vicini ogni tappa della questione. "Il 19 aprile – spiega Bonacorsi – è stato allestito, sulla Ss 16, altezza di via Corfù, il cantiere per la realizzazione del collegamento sotto la Statale e la parallela linea ferroviaria, dei due tratti a monte e a valle del maxi scarico a mare: un tunnel di raccordo sotto alla Statale 16 Adriatica e alla ferrovia, in programma per questa primavera. Peccato – aggiunge il leader di opposizione -, che mentre il cantiere è stato approntato da più di un mese, i lavori non sono ancora cominciati. Da una parte, quindi, un plauso all’amministrazione comunale che assieme agli altri enti coinvolti inizierà questa opera e grazie anche al Prefetto, che in prima persona si è impegnata perché l’opera venisse realizzata prima dell’estate". "Peccato, però – aggiunge il membro di opposizione - che dal 19 maggio sono stati installati dei restringimenti in entrambi i sensi di mancia e dei dossi, con deviazioni delle carreggiate, che purtroppo hanno prodotto in questo lungo periodo oltre a un notevole disagio per la circolazione anche svariati incidenti". Alla luce di queste problematiche, Bonaccorsi incalza: "Perché è stato improntato il cantiere e poi è passato più di un mese senza realizzare nulla? Mi chiedo se era necessario mettere in atto tutto questo, ovvero installare un cantiere con un così largo anticipo rispetto all’inizio lavori, su una tratta stradale, quella della Ss16 ad alto traffico sia di auto che di mezzi pesanti in un periodo che ha compreso Pasqua e tutti i ponti festivi del 25 Aprile e del 1 Maggio e che hanno visto un notevole afflusso turistico locale e non, creando difficoltà e pesanti disagi alla circolazione. Vista la necessità di stabilire i lavori con Rfi, mi chiedo – aggiunge Bonacorsi - se era stata fissata una data oppure se si sia operato senza un riferimento preciso alla finalità dei lavori".

Sandro Franceschetti