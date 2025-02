Marotta, lavori anti-allagamenti. Via Ferrari off limits per due mesi

di Sandro Franceschetti

E’ terminato il primo step dei lavori di realizzazione dei due canali di raccolta d’acqua ai lati della strada di via Paolo Ferrari a Marotta, rientranti nelle opere idrauliche contro gli allagamenti nella parte nord della cittadina balneare predisposti dal Comune di Mondolfo. Il segmento ultimato è quello di circa 100 metri compreso tra la rotatoria all’intersezione con via Corfù e l’incrocio con via Renato Fucini, dove l’intervento era iniziato a novembre. Da domani prenderà il via la realizzazione dei canali nel secondo tratto di via Ferrari: i circa 80 metri più nord che vanno dall’altezza di via Fucini al supermercato Coal. Un tratto che sarà completamente chiuso al traffico, mentre rimarranno percorribili tutte le vie limitrofe, con la circolazione deviata in via Martini sul lato Fano e in via Corfù verso sud.

"Questo secondo step di lavori – puntualizza il sindaco Nicola Barbieri, che ha effettuato un sopralluogo anche negli ultimissimi giorni – dovrebbe concludersi alla metà di aprile, dopodiché si farà un analogo intervento su via Betti (150 metri circa, ndr) e quindi davanti alla scuola Faà di Bruno, con l’obiettivo di terminare il tutto entro il mese di settembre". Entrambi i canali in fase di realizzazione parallelamente alla strisca d’asfalto, avranno la funzione di proteggere sia la carreggiata, sia gli abitati in caso di forti precipitazioni e verranno connessi con il maxi scarico a mare che parte a monte da via Corfù e arriva sulla costa in via Chienti, che sarà ultimato con la costruzione del tunnel di raccordo sotto alla Statale 16 Adriatica e alla ferrovia in programma dalla primavera. E che, come ricorda il sindaco Barbieri: "dovrebbe comportare un lavoro di circa 4 mesi, con l’obiettivo di portarlo a termine per la prima parte della prossima estate".

Lo stesso primo cittadino evidenzia che "è in fase di progettazione la vasca di laminazione adiacente allo stadio di via Martini, destinata a ridurre le problematiche in via Dalmazia e nelle aree limitrofe e che sono già state messe a bilancio le necessarie risorse, le quali si aggiungeranno agli oltre 3milioni di euro stanziati dall’amministrazione per fronteggiare– conclude il primo cittadino – il fenomeno degli allagamenti".