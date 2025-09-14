Marta Ruggeri: "Ricci nostro garante. Sanità nodo chiave"

"Con Ricci che ci stiamo a fare?". È la domanda di un giovane al premier Giuseppe Conte che martedì era in tour nelle Marche. La riproponiamo alla consigliera regionale uscente di M5S e di nuovo candidata al consiglio regionale Marta Ruggeri: con Ricci o con il Pd cosa ci state a fare?

"Per vincere, per le battaglie comuni e per portare avanti il programma scritto insieme di cui Matteo Ricci è il garante".

Come M5S vi vantate di aver scritto l’80% del programma della coalizione ma avrete i numeri in consiglio regionale e il peso politico in giunta per evitare deviazioni di rotta?

"Mi auguro proprio di sì. M5S non è più il Movimento della protesta ma della proposta. Stiamo lavorando per far comprendere ai cittadini quanto sia determinante votare me e il Movimento 5 Stelle".

L’ex sindaco di Fano Massimo Seri dice che Acquaroli a Pesaro, di fatto, sta realizzando l’ospedale unico che sosteneva di non volere. In caso di vittoria del centrosinistra manterrete la riforma sanitaria avviata e quindi l’ospedale unico a Pesaro?

"Quello di Pesaro non sarà l’ospedale unico provinciale, dopo il Covid non se n’è più parlato, neppure nel Pd: mi stupiscono le dichiarazioni di Seri. Quello che serve, ora, è il potenziamento della sanità territoriale. Non si toccheranno le Ast, non si ripristinerà il progetto dell’ospedale unico, ma si farà funzionare l’esistente. È stato costituito un tavolo regionale permanente sulla sanità, di cui faccio parte, che sarà di supporto alla futura giunta regionale e che si è dato alcune priorità: far funzionare il fascicolo sanitario elettronico; definire il nuovo piano del fabbisogno per demenze, disabilità gravi, psichiatria; riforma del 118 perchè il servizio sia uniforme in tutta la regione".

Termovalorizzatore: giovedì nel secondo faccia a faccia tra Acquaroli e Ricci, quest’ultimo ha sostenuto la necessità di spingere sulla raccolta differenziata. Come pensate di ridurre dal 50 al 10% i rifiuti da portare in discarica entro il 2035, non temete le multe della Ue?

"Siamo sicuri che, facendo il termovalorizzatore, la Regione andrà incontro alle multe europee. Ad oggi il piano rifiuti regionale stabilisce che nelle Marche la raccolta differenziata è al 72%, ma la metà finisce in discarica. Dunque c’è ampio margine su cui lavorare: da una parte gli imprenditori vanno incentivati a forme di sostenibilità evitando, ad esempio, imballaggi inutili e, dall’altro serve una grande campagna di sensibilizzazione, ad iniziare dalle scuole. In Umbria il centrodestra ha perso le elezioni regionali proprio sul termovalorizzatore ed ora un assessore di M5S sta lavorando sull’economia circolare, come vorremmo fare noi nelle Marche".

Vi siete interessati ai soldati israeliani in vacanza nelle Marche: cosa vi preoccupa?

"È stata una decisione assunta all’insaputa di tutti, volevamo comprendere se la giunta regionale ne fosse a conoscenza e se fossero state utilizzate risorse pubbliche".