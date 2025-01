Martedì al Duomo i funerali di Renzoni

Si terranno martedì alle 10, al Duomo, i funerali di Angelo Renzoni, 77 anni, noto esponente del Pd di Fano, scomparso venerdì. Aveva iniziato il suo impegno politico nella Dc, poi nei Popolari e nella Margherita, per approdare infine nel Pd. Era stato assessore negli anni ‘90-’95 della giunta anomala Dc-Pci. "Ci lasci l’insegnamento della politica – scrive il Pd Fano – come servizio per gli altri e non opportunismo. Ci mancheranno le tue analisi politiche, i pareri e i suggerimenti". Anche la Federazione provinciale del Pd saluta Renzoni: "La sua esperienza maturata nei valori cattolici e nella Dc è stata un bagaglio straordinario di saggezza ed equilibrio per il partito e il centrosinistra". Allestita la camera ardente al Santa Croce.