Mascarin: "Nidi gratis non solo nelle aree interne"

"Assicurare la gratuità degli asili nido non solo nelle aree interne ma anche nei 6 Comuni (Fano, Pesaro, Senigallia, Ancona, Macerata) che da anni gestiscono in maniera diretta il servizio 0-3 anni". E’ la proposta che il candidato Samuele Mascarin (Alleanza Verdi Sinistra) intende portare avanti se sarà eletto in consiglio regionale. "Parliamo – sottolinea Mascarin – solo di 6 Comuni su un totale di 254: una piccola rivoluzione che consentirebbe alla metà delle famiglie di usufruire gratuitamente dei nidi".

Obiettivo, secondo l’esponente di Avs, che si potrebbe raggiungere estendendo l’esonero, al pagamento del servizio, alle famiglie con un Isee fino a 11mila euro l’anno (adesso è garantito fino a 6mila euro), coinvolgendo così il 40% degli utenti contro il 10% attuale. "Inoltre questa decisione sarebbe un riconoscimento – aggiunge Mascarin – per l’impegno che i 6 Comuni si sono assunti in questi anni nel sostenere le spese del personale, nel garantire servizi a gestione totalmente pubblica e nel far crescere il numero dei nidi nelle loro città. Questi Comuni, infatti, stanno investendo per aumentare la capacità di accoglienza per la fascia d’età 0-3 anni: a Pesaro si lavora per 90 posti nido in più, a Fano per 120 tra Vallato, Cuccurano e Bellocchi. Proprio in questi tre quartieri è in corso la realizzazione di nuove strutture: i lavori sono partiti nel 2023 con i fondi Pnrr per complessivi 10 milioni di euro".

E ancora: "Parliamo di numeri importanti se si tiene conto del dato di partenza. A Fano ad esempio si realizzeranno ulteriori 120 nuovi posti nido a fronte degli attuali 273. Tra l’altro la gratuità del servizio si potrebbe garantire a costi abbastanza modesti: 60 mila euro per Fano, 500 mila euro per tutti i 6 Comuni interessati. Cifra contenuta che non spaventa una Regione come le Marche, soprattutto se si considera che in questi anni cifre analoghe sono state spese per scelte non prioritarie e non strategiche". "Una spesa modesta – ribadisce Mascarin – a fronte di un grande impatto perchè è proprio in queste 6 città che si concentra il maggior numero di utenti dei servizi 0-3 anni". La proposta di estendere la gratuità degli asili nido si pone in contrapposizione con le scelte della giunta Serfilippi "che – fa notare l’esponente del centrosinistra – ha aumentato le rette per i servizi educativi, con una previsione nel bilancio 2025 di 400 mila euro in più. Aumenti che sono il risultato di una serie di riduzioni di sconti per le famiglie e dell’introduzione di forme di pagamento forfettario, come avviene per l’orario prolungato. A Fano ad esempio la cifra stabilita è di 70 euro al mese che corrisponde a 400 mila euro in più all’anno". "Una proposta – conclude Mascarin – che lego alla mia elezione al consiglio regionale. Il primo atto che proporrò all’assemblea regionale, alla giunta e al presidente, sarà di reperire nel bilancio regionale 2025-2026 le risorse per garantire alle famiglie, anche nelle città più grandi, facilitazioni per gli asili nido".

Anna Marchetti