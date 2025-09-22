Fano, l’accusa di Samuele Mascarin sui servizi educativi: “Hanno chiuso a Poderino per aprire a Gimarra con sei iscritti”

Fano (Pesaro-Urbino), 22 settembre 2025 – Si accende il dibattito sulla riorganizzazione dei servizi educativi 0-3 anni a Fano. L’ex assessore alle politiche educative Samuele Mascarin ieri è tornato a denunciare la chiusura della sezione ponte di Poderino – “da vent’anni sempre al massimo delle iscrizioni” – a favore di una nuova apertura a Gimarra, “che a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno educativo conta appena sei iscritti, con quattro bambini presenti”. Una scelta definita da Mascarin “maldestra e fallimentare”, che avrebbe “penalizzato famiglie, educatrici e bambini, oltre a disperdere un patrimonio pedagogico ventennale”.

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore Loredana Maghernino, che rivendica la decisione come necessaria: “La situazione al Poderino era diventata insostenibile: nei locali convivevano ordini e gradi di scuola diversi, dal nido alle medie, una promiscuità che la dirigente scolastica stessa segnalava da anni come non più gestibile. Lui non l’ha mai ascoltata, noi sì. E abbiamo scelto Gimarra perché la struttura era idonea e perché quella zona era priva di servizi per la prima infanzia. È stata una scelta di riorganizzazione, non una chiusura punitiva”.

E a proposito dei numeri delle iscrizioni: “A maggio erano arrivate dodici domande. Alcune famiglie hanno poi optato per servizi a orario prolungato, lasciando sei iscritti effettivi. Ma questo non significa che la sezione sia vuota o un fallimento. Le presenze nei primi giorni non sono indicative, visto che i bambini entrano con inserimenti graduali e a volte posticipati. Inoltre sono in arrivo nuovi ingressi appena i piccoli raggiungeranno i 21 mesi. Gimarra crescerà”. L’assessore respinge l’accusa di aver smantellato una buona esperienza e rilancia con una visione più ampia: “Noi dobbiamo pensare in prospettiva: Fano ha bisogno di più nidi, non di più sezioni d’infanzia. Serve una strategia che riconverta alcune strutture, creando nuovi posti 0-3 anni e rispondendo davvero alla domanda delle famiglie”.