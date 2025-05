"Matteotti, l’oppositore contro il fascismo"

FANOL’Università dei Saperi ricorda l’anniversario della nascita di Giacomo Matteotti, il 22 maggio di 140 anni fa, con un approfondimento sulla vita dello statista antifascista, assassinato per volontà di Mussolini il 10 giugno 1924. Oggi, alle 17 alla Memo, interverrà lo storico Mirko Grasso (Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini), autore del libro "L’oppositore. Matteotti contro il fascismo" uscito per Carocci. L’incontro intende sganciare Matteotti dall’icona del martire per raccontare il socialista che teneva insieme riformismo e radicalismo, lo studioso di diritto penale autore di una pietra miliare nello studio della recidiva, l’antimilitarista mandato al confino durante la prima guerra mondiale, l’amministratore competente, il politico che sapeva parlare un linguaggio specialistico e uno per le masse, l’europeista e l’antifascista. A dialogare con Grasso interverranno Marco Labbate, vicedirettore Iscop, e Dino Zacchilli.