Maxi antenna 5G a San Giorgio. Il Comune chiede chiarimenti

C’è una nuova procedura volta all’installazione di una maxi antenna 5G nel’entroterra fanese. Dopo quelle in corso per Cerasa di San Costanzo e per Fratte Rosa (dove la gente è insorta perché il traliccio rovinerebbe la vista da e verso la cinta muraria del paese) negli ultimi giorni al Suap dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro è stata depositata un’istanza da parte di Inwit Spa per la realizzazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefona mobile cellulare 5G nel municipio di San Giorgio, Comune di Terre Roveresche.

L’area individuata da Inwit è un terreno agricolo privato lungo la Provinciale 16 ‘Orcianese’, a 20 metri circa dalla carreggiata, dall’altro lato della strada rispetto al cimitero del paese. Il progetto prevede l’installazione di un traliccio metallico di 34 metri (un palo porta antenne di 30 mt più un pennone di altri 4) su un basamento in calcestruzzo armato. La struttura ospiterebbe 3 antenne settoriali da installare sul pennone sommitale.

Vista l’istanza, pubblicata dal Suap il 5 settembre, il Comune di Terre Roveresche si è immediatamente attivato per effettuare tutte le verifiche legate al progetto, alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della salute pubblica, e nella giornata di ieri ha inviato una richiesta di integrazioni con quesiti specifici riguardanti l’impatto dell’impianto, a partire da quelli elettromagnetico, visivo e acustico. Un altro elemento posto in rilevo dall’amministrazione è che l’area individuata per l’installazione è in zona agricola di interesse paesistico, collocata a poche decine di metri dal Parco della Busca.

Secondo la procedura della Conferenza dei servizi decisoria indetta del Suap, per 15 giorni (a partire dal 5 settembre) la documentazione si troverà depositata allo Sportello Unico e sarà consultabile anche dal portale telematico dello stesso, in modo che chiunque abbia interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi pubblici diffusi, costituiti in associazioni o comitati, possano prendere conoscenza della documentazione e presentare osservazioni, proposte e opposizioni in merito.