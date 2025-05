Maxi-assegno da 70mila euro alla Caritas. Ecco il dono della Fondazione Homobonus

Un pulmino per trasportare beni alimentari, pasti caldi alla mensa, sostegno per le bollette e aiuti alle famiglie con bambini: è in queste azioni che si tradurrà la donazione di 70mila euro ricevuta dalla Fondazione Caritas Fano ETS grazie alla generosità della Fondazione Homobonus. Un gesto importante, che permetterà alla nostra Caritas diocesana di affrontare con maggiore efficacia le emergenze quotidiane raccolte dal Centro di Ascolto diocesano. "Non si tratta solo di un aiuto economico – spiegano dalla Fondazione Caritas – ma di un segno concreto di vicinanza, che rafforza il nostro legame con il territorio e ci consente di intervenire subito dove c’è più bisogno".

Una parte significativa della somma sarà utilizzata per l’acquisto di un nuovo pulmino, strumento essenziale per migliorare la logistica del "circuito del dono": servirà infatti al trasporto di generi alimentari, raccolti e distribuiti alle famiglie in difficoltà. Ma non solo. Una parte importante della donazione sarà destinata al rafforzamento della mensa, all’acquisto e distribuzione di beni di prima necessità – come alimenti, prodotti per l’igiene, abbigliamento – e al supporto specifico per i bambini, con progetti mirati per l’infanzia e il sostegno alle famiglie vulnerabili. Un capitolo fondamentale sarà poi quello del sostegno economico diretto, ovvero il pagamento di bollette per le famiglie più fragili, in un periodo in cui le spese essenziali diventano sempre più insostenibili. "Poterli aiutare – sottolinea la Caritas – significa evitare che una situazione di difficoltà si trasformi in un problema più grave, prevenendo esclusione sociale e marginalità".

La donazione permetterà di garantire anche questo. La Fondazione Homobonus, che da tempo si distingue per la sua attenzione al sociale, ha scelto di sostenere anche le Caritas di Urbino e Pesaro, in un’ottica di rete e collaborazione a livello provinciale. "È questo lo spirito giusto – sottolineano dalla Caritas – per affrontare insieme le sfide della povertà e dell’emarginazione".

Tiziana Petrelli